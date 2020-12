Fact check: Foto muestra atasco masivo en China en 2012, no una protesta en Alemania contra el alza de combustibles

Una publicación del 27 de noviembre en Facebook muestra una imagen de decenas de vehículos detenidos en una gran avenida y algunos de los conductores junto a sus vehículos, junto a un mensaje que asegura que la fotografía corresponde a una protesta en Alemania contra el alza de los precios de los combustibles que logró que las autoridades rebajaran las tarifas con ese acto reivindicativo. La instantánea corresponde en realidad a un atasco en una ciudad china en 2012.

"En Alemania, el gobierno subió el precio del combustible y en solo una hora la gente abandonó sus coches en las calles y avenidas, y se fueron andando a sus casas. Cuando hubo más de un millón de coches abandonados, tuvieron que volver a bajar los precios. Cuando la gente es inteligente, los corruptos no pueden alcanzar sus metas", reza el texto que acompaña la fotografía de la publicación, 427 veces compartida y que ha generado 28 comentarios (aquí here ).

“Brillante!!! Lo pueden hacer porque es primer mundo. En Uruguay se los robarían!!”, dijo una usuaria sobre la información. “A ver si tomamos ejemplo... Aquí hacen con nosotros lo que quieren y no rechistamos...”, señaló otro.

En realidad se trata de un montaje usando una instantánea tomada en la ciudad china Shenzen, en la provincia de Guangdong, en 2012, como reportó el 1 de octubre de aquel año el diario británico The Telegraph en una información titulada "Atasco en China al comienza de las vacaciones de la Semana Dorada" (aquí here y aquí here ).

La publicación estadounidense The Atlantic también informó del embotellamiento aunque sin mostrar la imagen compartida por The Telegraph. The Atlantic recordó que el 1 de octubre, día de inicio de las vacaciones de la Semana Dorada, se conmemora el Día Nacional de China, en memoria de la fundación del Partido Comunista en 1949. Según datos oficiales, añadió, esa semana se iban a registrar en la nación asiática 740 millones de viajes entre 85 millones de viajeros (aquí here ).

Además, en días recientes no ha habido ninguna manifestación en Alemania por una supuesta subida del precio de los combustibles ni se ha dado ningún alza significativa en el precio de esos productos.

No es la primera vez que se difunde esa imagen con el mensaje que la vincula con la falsa protesta en Alemania. El 17 de noviembre de 2017 otra usuaria de Facebook publicó un texto casi idéntico con la misma fotografía (aquí here )

Falso. Foto de decenas de autos detenidos son de un atasco en China en 2012, no de una protesta en Alemania contra el alza de combustibles.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.