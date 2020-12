Fact check: La premier de Queensland, Annastacia Palaszczuk, no fingió vacunarse contra la gripe.

Un video que circula en las redes sociales muestra aparentemente a la primera ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, recibiendo una vacuna con una jeringuilla cubierta con una tapa. Algunos usuarios alegan que la escena prueba que Palaszczuk no recibió vacuna alguna.

La escena de abril de 2020 carece de contexto. El metraje completo muestra que Palaszczuk recibió su vacuna contra la gripe momentos antes, el clip muestra una recreación de la escena, para que los fotógrafos pudieran capturar el momento.

En algunos mensajes que repiten la afirmación se habla erróneamente de Palaszczuk ( here ) como "primera ministra de Australia". El primer ministro de Australia es Scott Morrison ( www.pm.gov.au/ ).

Mientras que las primeras versiones de esta afirmación parecen haber estado circulando desde abril ( here ) , el video volvió a recibir atención cuando las primeras dosis de una vacuna COVID-19 de un ensayo fueron administradas en Reino Unido el 8 de diciembre ( here ) .

Un tuit con esta afirmación publicado el 8 de diciembre here (versión archivada en archive.vn/JhqcV ) se ha visto más de 347.800 veces a la fecha de publicación de esta verificación.

El post dice: “La primera ministra de Australia tomó la vacuna, con la tapa todavía en la aguja. Como sigo diciendo, todos los gobiernos están siguiendo el mismo guion”.

El mismo video editado con esta falsa afirmación se puede ver en YouTube desde al menos el 22 de junio ( here , here , here ). Contiene una voz en español que incluye mensajes como "Aquí tienen a la primera ministra de Australia promoviendo la vacuna cuando ni ella misma toma la vacuna" y "Les están vendiendo la vacuna, pero ni los mismos políticos la toman”.

El material completo del canal de noticias australiano 7NewsBrisbane (ver el logo en la esquina inferior derecha) here y here muestra cómo, momentos antes, Palaszczuk recibió su vacuna contra la gripe. Una aguja, sin tapa, es visible alrededor del minuto 0:27.

En una recreación de la escena para que los fotógrafos capturaran el momento, la doctora usa una jeringa que tenía la tapa puesta. Palaszczuk y la médica están claramente posando quietas y puede escucharse de fondo el sonido de los obturadores de las cámaras entre el minuto 0:47 y el 0:57.

Este medio australiano también desacreditó la afirmación here .

En el momento de la publicación de este artículo, Australia aún no ha aprobado ninguna vacuna de COVID-19. El regulador farmacéutico del país dijo el 2 de diciembre que está en camino de evaluar la vacuna COVID-19 de Pfizer para enero de 2021 y el país se atiene a su objetivo de iniciar las vacunaciones en marzo ( here ).

VEREDICTO

Falta contexto. Momentos después de recibir su vacuna contra la gripe en abril de 2020, la primera ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, recreó la escena para que los fotógrafos pudieran capturar el momento.

