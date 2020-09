Fact check: La web del Banco Mundial no muestra equipos diagnósticos de COVID-19 comprados en 2017 y 2018

Usuarios de las redes sociales están compartiendo mensajes en los que afirman que el sitio web del Banco Mundial muestra que en 2017 y 2018 se compraron equipos de prueba de COVID-19, lo que implicaría un conocimiento previo del brote. Esto es falso: el Banco Mundial explicó que los productos solo habían sido reetiquetados con descripciones relacionadas con la enfermedad COVID-19 en abril de 2020. Antes, los productos figuraban en los listados desde 2017, pero no en relación con la pandemia.

Mensajes compartidos miles de veces en Facebook y Twitter ( here , here ), dicen "El sitio web del Banco Mundial muestra los kits de prueba de COVID-19 adquiridos por países en 2017 y en 2018. He verificado que esto está de hecho publicado en el sitio web de la Solución Comercial Integrada Mundial (WITS) del Banco Mundial" o "¿¿El Banco Mundial exportando kits de prueba de COVID-19 en 2018??????"

El texto va acompañado de capturas de pantalla del sitio web de la Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), que es una iniciativa conjunta de organizaciones como el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para hacer un seguimiento de los datos comerciales por producto a través de los códigos del Sistema Armonizado (HS).

En las capturas de pantalla se muestran páginas web tituladas “Importaciones de equipos de ensayo COVID-19 (382200) por país en 2017” o “Exportaciones de equipos de test de COVID-19 (300215) por país en 2018”, con una lista detallada desglosada por países en la que la descripción del producto es “Equipos de test de COVID-19” y el año figura como 2018 o 2017.

Los archivos de estas páginas web del 4 al 6 de septiembre de 2020 muestran que el sitio web de WITS sí tenía “COVID-19” en la descripción del producto para tres códigos de productos de importación y exportación con fecha de 2017 y 2018. Los códigos HS 300215 y 382200 se clasificaron como “Equipos de test COVID-19” (véase tinyurl.com/y4t5ncbs , tinyurl.com/y5tpy72b , tinyurl.com/yyyqeh7e , tinyurl.com/y292cadw ) y el código de producto 902780 se describió como ” Instrumentos y dispositivos de test de diagnóstico COVID-19” ( véase tinyurl.com/y3z82p2m , tinyurl.com/yy5yfeqz ).

El Banco Mundial dijo a Reuters que estos productos y códigos de productos son anteriores a COVID. Se han utilizado desde 2017, pero no en relación con COVID-19, sino etiquetados “en términos mucho más técnicos que no mencionaban COVID”.

En abril de 2020, los productos se volvieron a etiquetar en medio de la pandemia y la WITS actualizó en consecuencia sus descripciones de productos, incluidas las adjuntas a los datos de 2017 y 2018, aunque los productos no se hubieran utilizado en relación con la pandemia de COVID-19 en ese momento.

El Banco Mundial dijo: "En abril, dada la nueva importancia de estos productos en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad COVID-19, la OMS y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicaron una lista ( here , here ) de estos productos clave para facilitar su seguimiento, asignando descripciones/etiquetas relacionadas con COVID a cada uno de ellos. Por la misma razón (para facilitar el seguimiento), el equipo de WITS creó una sección especial utilizando esta lista (así como las nuevas etiquetas/descripciones de la OMS/OMA)".

Sin embargo, al 7 de septiembre de 2020, las descripciones de los productos relacionados con COVID ya no aparecen en las páginas del sitio web de WITS capturadas en las publicaciones de Facebook. El Banco Mundial dijo a Reuters que a la luz de las malas interpretaciones, decidieron cambiar las etiquetas de nuevo “para dejar claro que se trataba de productos anteriores a COVID-19”.

Según la información disponible el 7 de septiembre, en la página web de WITS 382200 y 382200 tienen ahora la descripción de producto " Kits de test médicos" ( here , here ) y 902780 es "Instrumentos y dispositivos de test de diagnóstico médico"(here ).

Para ayudar a evitar malentendidos, se ha añadido una cláusula de exención de responsabilidad en la página web de WITS que dice: "Los datos aquí presentes reflejan dispositivos médicos existentes con anterioridad que ahora están clasificados (bit.ly/3mLccEg) por la Organización Mundial de Aduanas como elementos esenciales para hacer frente a la enfermedad COVID-19."

VEREDICTO

Falso. Los productos y códigos de productos mostrados en las capturas de pantalla del sitio web de WITS se han utilizado desde 2017, pero no en relación con la epidemia de COVID-19. Las descripciones de los productos en el sitio web se actualizaron con etiquetas relacionadas con COVID en abril de 2020. Como consecuencia de las malas interpretaciones, WITS volvió a revertir las descripciones de los productos alrededor del 7 de septiembre de 2020 para aclarar los productos anteriores a COVID-19.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check.