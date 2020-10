Fact check: Barbie no ha creado una muñeca abortista llamada ‘Abortion Barbie NYC’

Un usuario de redes sociales subió el 7 de octubre la fotografía de un supuesto nuevo modelo de Barbie que podría ser motivo de una fuerte controversia: una muñeca semidesnuda y embarazada, acompañada de unas tijeras y un bebe, en su correspondiente caja de plástico transparente y cartón rosado, donde puede leerse, en las clásicas letras del juguete de Mattel, la leyenda “Abortion Barbie, NYC’s Black Genocide” (Barbie Abortista Negra Genocida de la Ciudad de Nueva York). Esa foto muestra una pieza de arte, y no una muñeca real.

Una publicación en Facebook con esa imagen, que puede verse aquí here , va acompañada del texto: “No tengo palabras #no #abortion #save #children #salven #niños.”

En realidad, no se trata de un producto que haya llegado a las tiendas sino de una creación del transgresor artista de ideología conservadora Dennis Ray Lewis, alias “Sabo”. El polémico creador se inspira para elaborar sus “obras artísticas” y performances callejeras en políticos estadounidenses como Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton o Bernie Sanders, y en temáticas sociales como el aborto, los colectivos LGTB, el Islam o los movimientos “Me Too” y “Black Lives Matter” (unsavoryagents.com/).

Entrevistas con “Sabo”, algunas de las cuales incluyen mención de su obra “Abortion Barbie”, son visibles aquí: here , here , here , here .

“Sabo”, según la página web en la que muestra sus trabajos, vendió la pieza “Abortion Barbie NYC” en su galería virtual por una cantidad de dinero no aclarada, como se puede ver aquí here . La caja, cuya imagen fue puesta en línea hace diez meses en el portal, mide 18 por 33 centímetros y cuenta con dos muñecas Barbie negras idénticas en su interior.

La fotografía viralizada en redes es en realidad una captura de pantalla de un video donde se escucha la voz de un hombre (que coincide con la voz de “Sabo” en las entrevistas) mientras muestra la imagen del polémico objeto. “Un niño negro concebido en la ciudad de Nueva York tiene el 50/50 de posibilidades de vivir o ser abortado. Por eso creé esta 50/50 Barbie Negra Genocida de la ciudad de Nueva York. Una de ellas tiene una cara. Cara, tú vives. Cruz, tú eres abortado. Por eso cree dos de ellas en savoryagents.com,” dice en el video, visible aquí here .

La misma muñeca aparece en un segundo video aquí here .

No es la primera vez que el artista utiliza el famoso juguete de Mattel para mostrar su postura contra el aborto.

Entre las creaciones que muestra en su sitio de internet hay otra “Abortion Barbie” visible aquí here . La leyenda del paquete identifica a la muñeca como “Wendy Davis”, en alusión la candidata demócrata que perdió la gubernatura de Texas en 2014 frente al republicano Greg Abbott.

Entonces Mattel negó relación alguna con el objeto, al ser consultada la empresa por una usuaria de Twitter: “Queremos asegurarle que la llamada 'Barbie Wendy Davis' no está respaldada, producida ni aprobada por Mattel” (aquí here ).

Mas sobre esa historia se puede ver en la revista TIME aquí: here .

VEREDICTO

Falso. Barbie no ha creado una muñeca de raza negra abortista. El objeto es una creación del artista de ideología conservadora Dennis Ray Lewis, alias “Sabo”.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .