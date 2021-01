Fact check: Biden no juró sobre una biblia con la cruz invertida, el libro está al revés y la foto es de hace ocho años

Varios usuarios denunciaron en Facebook que el 20 de enero, durante la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en Washington, el político demócrata juró el cargo sobre una biblia con una cruz invertida, mostrando una supuesta fotografía de la toma de posesión. La imagen corresponde en realidad a su juramento como vicepresidente del entonces gobernante Barack Obama en 2009 y la cruz parece invertida porque el libro está al revés.

Una de las publicaciones, que han sido decenas de veces compartidas en la red social, afirmó en un mensaje junto a la instantánea que “en política nada es causalidad y todo comunica”, antes de preguntar “¿alguien sabe qué significado tiene la Cruz invertida que tiene la biblia con la que hizo juramento Biden?” (aquí: here ).

Dos usuarios que también compartieron la fotografía atribuyeron el presunto uso del símbolo cristiano volteado a cuestiones de índole diabólica. “Las cruces invertidas (enemigo del Cristianismo). Joe Biden no solo será enemigo de Cristianos, sino enemigo de Israel. Dios tenga misericordia de las que siguen ciegas”, dijo uno aquí ( here ).

Otro indicó “Biden jurando sobre una biblia al revés. ...se nota claramente la intención satanista y luciferina” aquí ( here ).

No resulta complicado dilucidar que se trata de una imagen extraída de archivos del pasado. De entrada, por la vestimenta del demócrata y su esposa.

El 20 de enero de 2021, cuando fue investido presidente, Biden vistió con un traje y un abrigo oscuros, y una corbata de color lavanda, mientras su mujer, Jill Biden, que lo acompañó en el momento de colocar la mano sobre la biblia para jurar el cargo y que aparece en la foto, usó un traje chaqueta azul (aquí: here ).

En cambio, la instantánea compartida en las citadas publicaciones presenta al matrimonio Biden más joven y a ella con un traje de chaqueta color rojo, aunque él va vestido prácticamente igual. La razón es que la imagen corresponde al juramento del político como vicepresidente de Obama el 20 de enero de 2009 (aquí: here ).

Respecto a la cruz invertida en la biblia, efectivamente en la imagen se observa el símbolo cristiano al revés en unos cierres del libro, pero esto se debe simplemente al hecho de que el objeto fue colocado al revés, posiblemente por error.

De hecho, Biden empleó una biblia que pertenece a su familia desde finales del siglo XIX, como detallaron varios medios estadounidenses y de otras partes del mundo. El libro, que tiene una gran cruz celta en su portada, ha permanecido en manos de los Biden desde 1893 y él lo ha usado desde 1973. Con esa biblia juró como senador y vicepresidente, antes de hacerlo como presidente ( here , aquí here , here ).

Según el Pew Research Center, Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John F. Kennedy, aunque la mayoría de los gobernantes del país norteamericano han sido cristianos aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. No es cierto que Biden jurara sobre una biblia con la cruz invertida, el objeto está al revés y la foto es de su anterior juramento como vicepresidente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).