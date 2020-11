Fact check: Un video de Biden es tomado fuera de contexto para retratarlo como si tramara un fraude electoral

Mensajes en Facebook e Instagram publicados días antes de las elecciones generales de Estados Unidos el 2020 muestran un video de Joe Biden diciendo “creo que hemos montado la organización de fraude electoral más extensa y completa de la historia de la política estadounidense”. Las publicaciones preguntan falsamente si el video muestra al candidato presidencial demócrata “admitiendo un fraude electoral”. Fue un desliz: Biden estaba describiendo el programa de protección a los votantes que su campaña había lanzado en anticipación a posibles disputas legales sobre el resultado de las elecciones del 3 de noviembre contra el presidente Donald Trump.

El reclamo se alimenta de afirmaciones infundadas repetidas por el presidente Trump y algunos aliados republicanos de que el aumento en la votación por correo en medio de la pandemia de coronavirus conduciría a un fraude masivo en las elecciones de noviembre. Los expertos dicen que el fraude electoral es extremadamente raro en Estados Unidos, donde casi uno de cada cuatro votantes emitió un voto por correo o en ausencia en 2016.

Se puede ver una nota de Reuters sobre las medidas de seguridad que los estados tienen para garantizar la integridad de las boletas aquí (here).

El 24 de octubre el presidente Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca Kayleigh McEnany compartieron un video en Twitter, y el presidente tuiteó: “¡Qué cosa terrible dijo Biden! ¿Elección amañada?”(here) y McEnany que escribió nueve horas después:“@JoeBiden se jacta de tener la organización de FRAUDE AL VOTANTE más extensa de la historia”(here).

El clip fue tomado de una entrevista de 27 minutos con Biden en “Pod Save America”, de Crooked Media, un podcast político progresista dirigido por exayudantes del presidente Barack Obama: Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer y Tommy Vietor (here). La entrevista completa del expresidente con Pfeiffer y Lovett fue subida a YouTube el 24 de octubre y está disponible aquí (youtu.be/C6u1uKznCYw).

El clip compartido por Trump, McEnany y otros comienza alrededor de la marca de las 19:13, cuando Biden le dice a Pfeiffer y Lovett: “en segundo lugar, estamos en una situación en la que hemos armado —y ustedes lo hicieron por la administración del presidente Obama antes—, creo, hemos armado la organización de fraude electoral más amplia y completa en la historia de la política estadounidense”.

La campaña de Biden no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters para la publicación de este artículo.

El exvicepresidente probablemente quiso decir "protección al votante" en lugar de "fraude electoral", y se refería al equipo de litigio especial que ha lanzado su campaña como parte de su preparación ante posibles peleas legales sobre el resultado de las elecciones (here).

La campaña de Biden durante meses ha estado montando el denominado programa de protección de votantes más grande en la historia de las elecciones presidenciales, después de que Trump sugirió repetidamente, sin pruebas, que la elección podría estar “amañada”.

El exvicepresidente continúa comentando que lo que su oponente “está tratando de hacer es disuadir a la gente de votar al dar a entender que sus votos no se contarán, no podrán contarse”. Al mencionar “las largas filas en la votación anticipada”, aconseja a los votantes que no “se sientan intimidados” si se encuentran con obstáculos al intentar emitir su voto. Para que las personas se comuniquen con el equipo de su campaña de “más de mil abogados que responderán el teléfono si cree que hay algún desafío a su voto”, el candidato dice que llamen al “833-DEM-VOTE”.

Al hablar de los esfuerzos de la administración Obama "antes", Biden probablemente se estaba refiriendo a la estrategia del expresidente de acabar con leyes de votación que consideraba discriminatorias por cuestiones raciales, en concreto con el fin de contrarrestar un fallo de la Corte Suprema de 2013 que liberó a los estados de una supervisión federal más estricta (here).

Financiada por el Comité Nacional Demócrata (CND), la línea directa para votantes que menciona Biden es “monitoreada por empleados del CND las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, que están listos para responder preguntas relacionadas con la privación de derechos de los delincuentes, la purga de votantes, la mala conducta de los trabajadores electorales, las máquinas de votación, la accesibilidad, y más (here).

El 25 de octubre, Fox News publicó un artículo retomando la confusión de Biden, con el titular "Biden dice en un video que ha creado una "organización de fraude electoral"(here). El quinto párrafo del artículo dice que “Biden puede haberse referido al masivo” programa de protección electoral “de su campaña, que incluye al ex Fiscal General Eric Holder y cientos de abogados en preparación para una batalla legal en caso de una elección impugnada".

El equipo de Reuters Fact Check ha desacreditado múltiples afirmaciones en las redes sociales sobre un presunto fraude electoral en el período previo a las elecciones generales de 2020.

VEREDICTO

Falta contexto. Este clip de Biden supuestamente “admitiendo” el fraude electoral se ha compartido fuera de contexto. Como se ve en la entrevista completa, el exvicepresidente se refería al programa de protección al votante de su campaña.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo para verificar publicaciones en redes sociales aquí here .