Fact check: Las supuestas 'pruebas' de que Biden llevaba un auricular en el debate son falsas

Miles de usuarios de las redes sociales han estado compartiendo mensajes que pretenden aportar pruebas de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden llevaba un cable y un auricular durante el primer debate presidencial de las elecciones de noviembre en EEUU. Fotos de alta calidad y vídeos del evento muestran que la marca en la camisa de Biden era probablemente un pliegue, no un cable, y el objeto en su muñeca parece ser un bolígrafo o un rosario que usa en memoria de su difunto hijo.

Democratic presidential nominee Joe Biden participates in the first 2020 presidential campaign debate with U.S. President Donald Trump, held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Brian Snyder

El primero de los tres debates presidenciales entre Trump y Biden tuvo lugar el 29 de septiembre en Ohio (here).

La “falsa prueba” puede deberse a que la campaña de Trump puso en duda el posible uso de auriculares electrónicos por parte de Biden durante el debate, sin ofrecer pruebas. Se trata de una acusación negada por la campaña de Biden.

El día del debate, la campaña de Trump publicó un comunicado de su director de comunicaciones, Tim Murtaugh, en el que se decía que "los representantes de Joe Biden acordaron hace varios días una inspección previa al debate para detectar auriculares electrónicos, pero hoy dieron marcha atrás bruscamente y se negaron" (here).

La subdirectora de campaña y directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, respondió: "Por supuesto que no lleva auriculares", a la pregunta de un periodista del Washington Post sobre la afirmación de Murtaugh (here).

LA “PRUEBA”

Usuarios de las redes sociales compartieron una supuesta prueba de que Biden estaba usando algún tipo de ayuda electrónica durante el debate.

Los mensajes que presentan esta afirmación ( here , here , here&id=100055503858971 , here , here ) muestran fotos y vídeos de una raya en la camisa de Biden, que aparece después de sacar la mano de debajo de su americana. Otros muestran también algo en la muñeca de Biden.

Algunas fotos tienen el texto “Biden llevaba un cable” pegado debajo y los mensajes tienen subtítulos como, “¡Y ahí lo tienen amigos! ¡Cableado!”; “Miren lo que encontré... Biden lleva un cable”; “El tipo del vídeo lo pilló #cheatingjoe [Joe tramposo]”; “No necesitamos un presidente que necesite Adderall y una voz en el oído para sobrevivir a 1 debate con coherencia”; “Y ahí está. #JoeWired [Joe cableado]”.

VERIFICACIÓN

La marca en la camisa de Biden parece ser un pliegue, más que un cable, como se ve en este vídeo de alta calidad de la CNN (ver la marca en torno al minuto 34:37 rb.gy/54tmp1 ), que desaparece unos segundos después cuando se mueve. Esta foto de mayor calidad también muestra que la marca es probablemente un pliegue de la camisa (here).

El momento en que Biden tose, dejando al descubierto algo que sobresale del puño izquierdo de la camisa, se puede ver en la marca de los 3:37 minutos del mismo vídeo del debate (aquí: rb.gy/zaxv6y ).

Una foto del debate aquí (here) muestra que Biden llevaba un reloj en su muñeca izquierda bajo la manga.

Biden también es conocido por llevar cuentas de un rosario en su muñeca izquierda en honor de su hijo fallecido Beau Biden, como explica desde la marca de los 2:04 minutos ( aquí: rb.gy/8dhv8g ). Las cuentas son pequeñas bolas marrones atadas juntas en un cordón rojo con una etiqueta de metal, como se puede ver claramente en el minuto 2:24 del vídeo aquí: rb.gy/llqiq6 .

El movimiento es demasiado rápido para determinar la identidad del objeto, pero en una captura de pantalla del vídeo a los 3:39 minutos ( aquí: rb.gy/zaxv6y ), se observa lo que se parece mucho a la punta de un bolígrafo metido en su reloj o rosario. Biden sostuvo un bolígrafo con una punta oscura similar durante el debate, visible en varias fotos de la noche (aquí: here , here ).

Algunas afirmaciones dibujan un círculo alrededor de la oreja de Biden (here), aludiendo a un posible auricular en los bordes, pero las versiones de alta definición de las fotografías que muestran su oreja izquierda no muestran indicios de ningún objeto extraño en ella o alrededor (here).

Los organizadores de estos debates, la Comisión de Debates Presidenciales, no habían respondido a la petición de Reuters de hacer comentarios en el momento de publicación de este verificación (www.debates.org).

VEREDICTO

Falso. Las presuntas pruebas de que Biden usó un cable y un auricular durante el debate presidencial muestran un pliegue en la camisa y, probablemente, un bolígrafo.

