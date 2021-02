Fact check: El gobernador de Florida nunca maldijo y colgó a Biden por teléfono

Varias publicaciones en Facebook aseguran que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sostuvieron una conferencia telefónica el 10 de febrero de 2021 para hablar de la posible imposición por parte de Washington de restricciones de viaje para ese estado del sur del país norteamericano con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus y que durante la conversación el segundo habría utilizado una expresión ofensiva contra el mandatario. Aunque el gobernador se ha mostrado crítico con las posibles medidas, la llamada nunca se produjo.

Una de las publicaciones, que cosechó 800 reacciones y generó más de 100 comentarios, fue difundida por un usuario y luego borrada aquí here que presentó un video en el que incluyó fragmentos traducidos de un artículo publicado en la página web Real Raw News (aquí here ).

Otros usuarios replicaron partes del mismo artículo aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

El artículo en el que están basadas las informaciones, del 11 de febrero, señaló que un día antes Biden y DeSantis habrían mantenido “una congestionada conferencia telefónica” en la que también habrían participado autoridades federales de Salud que estaban “buscando prohibir viajes domésticos desde y hacia” Florida.

“Citando preocupaciones sobre la proliferación generalizada de variantes de COVID-19, Biden dijo que podría tener que prohibir el tráfico aéreo y de vehículos hasta que los CDC y los NIH (Centros de Control y Prevención de Enfermedades e Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés) tuvieran la confianza de que las vacunas disponibles actualmente tienen una eficacia probada contra cepas emergentes, como las variantes altamente transmisibles procedentes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica”, señaló el artículo, que no citó a ninguna fuente para su relato ni explicó cómo había obtenido la información.

A pesar de ello, el texto presenta varias partes del supuesto diálogo entre Biden y DeSantis, entre ellos un instante en el que la conversación habría subido de tono. “Dirígete a mí como señor presidente o presidente Biden”, le habría ordenado el gobernante a su interlocutor, quien le habría respondido con un “No lo haré, y vete a la mierda” y habría colgado el teléfono. Ningún otro medio se hizo eco de ese presunto contacto telefónico, que habría sido motivo de una exclusiva periodística y una gran polémica en Estados Unidos.

Reuters contactó la oficina de prensa del gobernador DeSantis, que negó el supuesto contacto. “La oficina del gobernador deja claro que esa llamada nunca tuvo lugar”.

Real Raw News es una página web lanzada en 2020, que se especializa en noticias ligadas a tendencias de la extrema derecha estadounidense y que mantiene en el anonimato a sus responsables, según explica la plataforma de verificación Media Bias / Fact Check aquí here .

El 13 de enero de 2021 Reuters ya desmintió una información falsa de ese portal que fue replicada por varios perfiles de Facebook y que aseguraba sin fundamento que el cuerpo de Marines de Estados Unidos había declinado una supuesta petición de la portavoz de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, para que defendieran al presidente Biden de los seguidores del republicano Donald Trump ante una eventual insurrección durante su investidura en Washington el 20 de enero (aquí here y aquí archive.vn/pHHtn ).

La página web de verificación de noticias Snopes calificó el artículo de Real Raw News sobre la supuesta llamada entre Biden y DeSantis de "falso" aquí here , entre otras cosas porque "ningún medio de noticias creíble" informó "sobre lo que sería un intercambio notable y de interés periodístico entre el gobernador de Florida y el presidente, si realmente hubiera ocurrido".

Snopes incluyó en su argumentación que DeSantis efectivamente reaccionó a la posibilidad de nuevas restricciones de viaje en un tweet visible aquí here .

Efectivamente, el 11 de febrero varios medios de comunicación informaron de que la administración de Biden estaba analizando imponer esa clase de medidas para Florida (aquí here y aquí here ). Sin embargo, el presidente y el gobernador jamás tuvieron una conversaron como la presentada en el artículo.

VEREDICTO

Falso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no mantuvo una conversación telefónica con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para hablar sobre posibles restricciones de viaje hacia y desde este estado del sur del país norteamericano, en la que el segundo habría respondido con una ofensa al mandatario y habría colgado.

