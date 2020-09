Fact check: El vídeo que muestra a Joe Biden quedándose dormido durante una entrevista está manipulado

Miles de usuarios de las redes sociales están compartiendo un vídeo en el que se supone que el candidato presidencial demócrata Joe Biden se duerme durante una entrevista en directo en televisión. Este vídeo ha sido manipulado. En él se mezclan imágenes del vídeo de apoyo de Hilary Clinton del 28 de agosto, en el que se ve a Joe Biden mirando hacia abajo durante varios segundos, con un vídeo del cantante Harry Belafonte en el que parece quedarse dormido en un programa de televisión en directo en 2011.

U.S. Democratic presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks about safety in America during a campaign event in Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. August 31, 2020. REUTERS/Alan Freed

Estas entradas, compartidas más de 13.000 veces ( here , here , here , here , here , here , here ), van a menudo acompañadas del texto "Joe Biden se queda dormido durante una entrevista en directo". El vídeo comienza con un presentador de televisión que dice: "Acompáñenos esta mañana en directo desde Nueva York", luego pasa a una toma de Joe Biden que parece tener los ojos cerrados, y el presentador de televisión dice "Despierte", mientras se oye un ruido de ronquidos de fondo.

El vídeo del presentador de televisión es de 2011, cuando el cantante Harry Belafonte, que entonces tenía 84 años, pareció dormirse en directo en la KBAK, una cadena de televisión de California. El vídeo se puede ver here . Ken Sunshine, portavoz de Harry Belafonte, emitió un comunicado en aquel momento, culpando del incidente a una cuestión técnica: "Hubo un fallo técnico en la transmisión de una cadena local en Bakersfield, California. Su auricular no funcionaba, por lo que decidió tomarse el tiempo de meditar antes del resto de su Día-O" (en alusión a la popular canción "Day-O" de Belafonte). ( here ) No hay sonido de ronquidos en esas imágenes.

Las imágenes de Biden están extraídas del vídeo en el que la ex secretaria de Estado Hilary Clinton expresó su apoyo a Joe Biden el 28 de agosto de 2020 ( here ). En varias ocasiones durante el vídeo, Biden parece estar mirando hacia abajo o tener los ojos cerrados durante unos segundos, antes de volver a mirar a la cámara. En un momento dado, Biden tiene los ojos caídos durante 14 segundos ( here ), pero no hay pruebas que sugieran que Biden estaba dormido durante ese tiempo.

El sonido de los ronquidos se ha añadido al vídeo editado, así como el texto que dice: “En directo: Joe Biden, La importancia de estas elecciones”.

El usuario de Twitter @damonimani ( twitter.com/damonimani ) confirmó a Reuters que creó el vídeo editado. En un mensaje en Twitter, explica que añadió los efectos de sonido y mezcló los dos vídeos ( here ) y le dijo a Reuters: "Soy un artista, con una imaginación salvaje que utilizo en mis parodias", confirmando que la creación fue concebida como una broma.

Mientras que algunos usuarios entendieron que se trataba de un vídeo satírico, otros no. Entre algunos comentarios, está el de: “Este es su candidato, locos progresistas”, “No puede dirigir Estados Unidos”, y “Si sale elegido, esta será la forma de su presidencia”. Otros cuestionaron las verificaciones de hechos que explicaban que el vídeo era un montaje, y un usuario dijo: “Ahora dicen que el vídeo está alterado. Lo que quieren hacer es encubrirlo. ¡¡Patético!!”.

VEREDICTO

Manipulado. Joe Biden no se durmió en directo, el vídeo es un montaje.

