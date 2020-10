Fact check: Biden hizo en broma el comentario de “estúpidos bastardos” ante el Ejército de EE.UU.

Algunos usuarios de redes sociales afirman que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los militares “estúpidos bastardos” para insultar o faltar el respeto a su audiencia. Aunque la cita es auténtica, el comentario de Biden está sacado de contexto. Las imágenes del evento muestran que el entonces vicepresidente Biden estaba pidiendo a las tropas que aplaudieran en tono de broma y no de forma insultante. A lo largo de su discurso Biden elogió el servicio prestado por el ejército de los Estados Unidos.

Democratic U.S. presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks about climate change during a campaign event at the Delaware Museum of Natural History in Wilmington, Delaware, U.S., September 14, 2020. REUTERS/Leah Millis

Los mensajes que sostienen esta afirmación, que ha sido compartida miles de veces, pueden verse en Facebook here , here y en Twitter here

Algunos de los comentarios de estas publicaciones son los siguientes: “qué triste, especialmente cuando estos son los hombres y mujeres que protegen su trasero, lo cual no se merece. Qué vergüenza” o “Vaya, no sólo insulta a los mismos hombres y mujeres que nos mantienen a salvo, (...) sino que en efecto también insultó a su propio hijo, que también fue miembro del ejército”.

Los usuarios se refieren a un comentario que Biden hizo mientras daba un discurso al personal militar de EE.UU. el 7 de marzo de 2016 en una base militar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos ( here ) . Las imágenes completas del evento pueden verse aquí ( youtu.be/2FUcxqGObZc )

El momento al que se hace referencia en la afirmación puede verse aquí bit.ly/2EM4FnE .

"Tengo un juicio increíblemente bueno. Primero, me casé con Jill. Segundo, nombré a Johnson para la academia", dijo refiriéndose a la teniente de Delaware, Carrie Johnson, a la que había presentado en el escenario momentos antes ( bit.ly/2GsCdHK ). Luego dijo: "Que lo sepan ustedes. Aplaudan por ello, estúpidos bastardos". Después de los aplausos, Biden le dice a la audiencia "Hombre, son un grupo aburrido”.

Aunque la reacción de la audiencia no se ve en los vídeos, las imágenes muestran a las mujeres y a los hombres de pie detrás de Biden, así como a su esposa Jill Biden, sonriendo durante sus comentarios.

Segundos antes de pedir al público que aplaudiera, Biden reconoció y expresó admiración por su sacrificio ( bit.ly/2SdPEhK ), diciendo, “la gente en casa no puede verlos", y añadiendo: “no entienden, lo aprecian pero no entienden del todo los increíbles sacrificios que ustedes hacen por nuestro país”.

A lo largo de su discurso Biden les agradeció su servicio y los describió como “parte de la generación más grande de guerreros que el mundo ha visto jamás”.

Andrew Bates, un portavoz de la campaña de Joe Biden, dijo a Reuters por correo electrónico que “el vicepresidente Biden estaba animando en broma a la audiencia para que aplaudiese a una mujer aviadora que estaba en el escenario y puede verse a varios miembros del ejército riéndose y sonriendo ante el comentario”.

Asimismo, Bates llamó la atención sobre los comentarios de figuras públicas conservadoras que también han desacreditado la afirmación, incluyendo a Dinesh D'Souza ( here ) y Jim Swift, exeditor del Weekly Standard que fue miembro de la campaña de George W. Bush ( here ).

El presidente estadounidense Donald Trump trató de referirse a esta afirmación al final del primer debate presidencial del 29 de septiembre ( bit.ly/2GgmVGp ).

La afirmación se produce casi un mes después de que The Atlantic informara que Trump se había referido a los Marines enterrados en un cementerio estadounidense cerca de París como "perdedores" y rechazó visitarlo en 2018 por la preocupación de que la lluvia de ese día le estropeara el pelo ( here ). El presidente Trump ha negado en repetidas ocasionas el contenido del artículo, que ha calificado de "desinformación". ( here )

VEREDICTO

Falta contexto. El comentario de Joe Biden diciendo “aplaudan, estúpidos bastardos” era en tono de broma.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .