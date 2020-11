Fact check: Pancarta durante celebraciones por triunfo de Biden no muestra un insulto contra Jesucristo

Una pancarta colocada sobre una reja cerca de la Casa Blanca en Washington donde se han reunido en los últimos días los seguidores del demócrata Joe Biden para celebrar su triunfo en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre no contiene un insulto contra Jesucristo, como señala una foto incluida en un video publicado por un usuario en Facebook, de acuerdo con una verificación que Reuters pudo hacer en el sitio y con otras imágenes tomadas de ese espacio.

La publicación (aquí here ) fue subida el 8 de octubre con el mensaje "La diferencia entre Biden y Trump". Contiene un video de un usuario que acusa a los seguidores de Biden de injuriar a Jesús mostrando una fotografía del espacio bautizado como la plaza Black Lives Matter, en honor al movimiento de defensa de los derechos de los afroamericanos contra la brutalidad policial.

La pancarta con la supuesta blasfemia “Fuck Jesus” (Al diablo Jesús) se encontraría entre de las decenas que cuelgan sobre una reja de la H Street en frente a la Casa Blanca en Washington, una calle peatonal de la capital estadounidense.

“He visto esta foto muchas veces, me la han enviado diferentes personas, pero no lo puedo callar”, dice el usuario en el video al mostrar la foto. “No se necesita mucho discernimiento para entender lo que dice esta parte de atrás, un insulto terrible a la figura de nuestro señor y salvador Jesucristo”, añade, acusando a los seguidores de Biden de ese mensaje sacrílego.

La publicación ha generado 5.700 reacciones y 1.700 comentarios. “Aún falta la lucha en los tribunales... Pudiera ganar nuestro Señor Jesús por el medio del presidente Trump. Esa es una esperanza”, dijo una persona en Facebook. “Biden no cree en Dios, él es ateo”, respondió otra.

En realidad, la imagen en cuestión aprovecha la cercanía de dos pancartas contiguas, una con una palabra malsonante y otra con el nombre de Jesús, para aparentar que fue escrito un mensaje con esa intención, aprovechando el ángulo desde el que fue tomada la instantánea, que además ha sido recortada.

Reuters pudo verificar en el sitio que una de las pancartas dice “Fuck the fence” (Al diablo con el muro) y otra “Jesus knows Black Lives need more than thoughts and prayers” (Jesús sabe que las vidas afroamericanas necesitan más que pensamientos y rezos).

Otra fotografía del banco de imágenes Shutterstock confirma que son dos pancartas con mensajes aislados (aquí here ).

El autor de la publicación acusa, además, a los seguidores de Biden de quemar biblias, en aparente alusión a unos sucesos ocurridos en agosto en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, cuando manifestantes prendieron fuego a las sagradas escrituras y a banderas estadounidenses durante las protestas contra el racismo en el país, un extremo confirmado por la página de verificación de datos Snopes (aquí here ).

New York Times en un artículo (aquí here ) calificó la quema de una biblia un episodio aislado y magnificado por iniciativas de desinformación rusas.

También asegura que los ciudadanos que apoyan al demócrata prenden fuego y "explotan" iglesias, tal vez refiriéndose al templo próximo a la Casa Blanca al que manifestantes prendieron fuego en junio (aquí here ) y que luego fue visitado por el presidente Donald Trump, quien se tomó fotografías frente al santuario (aquí here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. No es cierto que una pancarta en un lugar de celebración de los seguidores de Biden contenga un insulto contra Jesucristo.

