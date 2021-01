Fact check: Biden no juró el cargo sobre una Biblia de los Illuminati ni Obama sobre el Corán

Varios usuarios publicaron en Facebook fotografías del momento en que los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y Barack Obama juraron el cargo, asegurando que el primero lo hizo sobre una Bibila de los Illuminati y el segundo sobre un Corán. En realidad, ambos juraron sobre biblias cristianas, Biden sobre una que ha estado en poder de su familia desde hace décadas y Obama sobre una que usó Abraham Lincoln y otra que perteneció a Martin Luther King.

La primera va a acompañada del texto “¿Dónde está el corazón del presidente? ¿Ahora entiendes? Trump juró sobre la Biblia evangélica que le regalo su madre… Obama juró sobre el Koran (sic, Corán) y Biden juró sobre una Biblia satánica”. La segunda reproduce prácticamente el mismo texto pero señala que la BIbila usada por Biden es “céltica”.

Sobre y junto a las fotografías incluidas en las publicaciones se colocaron rótulos donde puede leerse que la denuncia de que la Biblia de Biden es de los Illuminati o los masones, sustentando la afirmación por un símbolo que puede observarse en la portada del libro sagrado. Reuters ya desmintió esta reclamación: la biblia de Biden, que lleva generaciones en su familia, es Católica y conocida como la biblia de Douay-Rheims (aquí here ).

LOS ILLUMINATI Y LOS MASONES

Los Illuminati son una sociedad secreta activa en la segunda mitad del siglo XVIII en la Europa Central pero que habría perdurado en la clandestinidad hasta la actualidad y a la que se atribuye la responsabilidad de eventos históricos como el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy en Dallas en 1963 y los ataques a la Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 (aquí here y aquí here ).

Los masones o libre masones son otra histórica sociedad secreta de la que supuestamente habrían reclutado miembros los Illuminati durante su década de operación en el siglo XVIII, lo que provoca habitualmente confusión entre los dos grupos (aquí here y aquí here ).

A diferencia de los Illuminati, la masonería todavía existe y es conocida su rivalidad con la jerarquía católica. Como explica el periodista Peter Feuerherd, este colectivo secreto "ha influido en la historia de Estados Unidos desde sus inicios", capturando "la lealtad de gran parte de la élite de la primera República", pero cayendo "bajo sospecha generalizada" en la primera mitad del siglo XIX (aquí here ).

En 1738, el Papa Clemente XII excomulgó a los masones (aquí here ), lo que desencadenó una "larga, larga historia de hostilidad mutua y sospecha entre masones y católicos", explicó a Reuters John Dickie, historiador del University College London y autor de "The Craft: How the Freemasons Made the Modern World" (aquí johndickie.net/ ).

LA BIBLIA DE LA FAMILIA BIDEN

El 20 de enero, durante el acto de juramento como el 64 presidente de Estados Unidos, Biden empleó una biblia que pertenece a su familia desde finales del siglo XIX, como detallaron varios medios estadounidenses y de otras partes del mundo. El libro, que tiene una gran cruz celta en su portada, ha permanecido en manos de los Biden desde 1893 y él lo ha usado desde 1973. Con esa biblia juró como senador y vicepresidente, antes de hacerlo como presidente (aquí here , aquí here y aquí here ).

Si bien el equipo de verificación de Reuters no pudo encontrar imágenes que mostraran claramente la portada completa de la Biblia Douay-Rheims de la familia Biden, es cierto que las portadas de algunas ediciones antiguas de Douay-Rheims (aquí www.ebay.com/itm/143919256211 ) incluyen el “Ojo de la Providencia”, un ojo dentro de un triángulo que comúnmente se ve como un símbolo masónico e Illuminati.

Como explica la BBC aquí here , el "Ojo de la Providencia" fue originalmente un símbolo del cristianismo, que se encuentra en "el arte religioso del período del Renacimiento para representar a Dios", como la Cena de 1525 de Pontormo en Emaús (aquí here ). El símbolo fue objeto de diversas interpretaciones a finales del siglo XVIII.

La interpretación del diseño como un presagio masónico se popularizó en 1975 con la publicación de "El ojo en la pirámide", un libro de los escritores especializados en los Illuminati Robert Anton Wilson y Robert Shea "Los Illuminatus! Trilogía ", y más recientemente en 2009 con la publicación de la novela de Brown "El Símbolo Perdido" (aquí here y aquí here ).

Aunque el Vaticano finalmente abandonó el símbolo por completo (aquí here ), Candida Moss, profesora de teología en la Universidad británica de Birmingham, dijo a Reuters que todavía se puede encontrar el ojo de la Providencia en algunas iglesias católicas, incluso en las relativamente modernas como Monroe, la Iglesia Católica St. Matthew de Luisiana (aquí stmatthewmonroe.org/eye-of-god ).

Reuters desmintió el 22 de enero que el demócrata hubiera jurado sobre una biblia con la cruz invertida, como denunciaron varias publicaciones, que atribuían el símbolo a cuestiones de índole diabólica (aquí here ). Simplemente el libro sagrado estaba al revés en su inauguración como vicepresidente de Obama.

LAS BIBLIAS QUE USO OBAMA

En el caso de Obama (2009-2017), al que el propio Trump señaló sin fundamento en su día que era musulmán aquí here ), mientras otras falsas publicaciones aseguraban que había nacido en Kenia (aquí here ), el primer afroamericano en llegar a la Casa Blanca juró el cargo sobre dos biblias católicas.

Una fue usada por el décimosexto presidente estadounidense Abraham Lincoln y el propio Donald Trump en 2017, y se encuentra a resguardo en la biblioteca del Congreso del país norteamericano, como explicó en su día la cadena de televisión de Estados Unidos CNN (aquí here). La otra perteneció a Martin Luther King Jr, icono del movimiento estadounidense de la lucha por los derechos civiles (aquí here ).

Esto fue reportado por múltiples medios en ese entonces ( here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. Biden no juró el cargo sobre una Biblia de los Illuminati ni Obama sobre el Corán, sino que lo hicieron sobre biblias católicas.

