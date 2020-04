Declaración falsa: Bill Gates planea usar implantes con microchip para combatir el coronavirus

Una versión viral en redes sociales dice que Bill Gates planea usar implantes con microchips para combatir el coronavirus.

La mayoría de las publicaciones dicen que Gates “lanzará cápsulas implantables en humanos que tienen “certificados digitales” que pueden mostrar quién ha sido examinado por coronavirus y quién ha sido vacunado contra él”.

La afirmación se ha compartido al menos 1.000 veces en Facebook y al menos 3.600 veces en Twitter, a partir del 27 de marzo de 2020.

La mayoría de las versiones de la afirmación enlazan o toman los datos de una publicación del 19 de marzo.

La historia, con el título "Bill Gates usará implantes de microchips para combatir el coronavirus", incluye una cita auténtica de una sesión de preguntas y respuestas con Reddit sobre el COVID-19 ( here ). Pero la historia luego usa su respuesta "Pregúntame cualquier cosa" como trampolín para la especulación y las conclusiones no atribuidas. No fueron respaldados por las respuestas de Gates en la entrevista.

Escrita como una noticia, la publicación dice engañosamente que el "tinte de punto cuántico", una tecnología realmente financiada por la Fundación Gates, se usaría como "cápsulas implantables en humanos con 'certificados digitales' que muestran quién ha sido examinado por coronavirus" ( here ).

Kevin McHugh, uno de los autores principales del trabajo de investigación de “tinte de punto cuántico”, dijo: “La tecnología de tinte de punto cuántico no es un microchip o una cápsula implantable en humanos y, que yo sepa, no hay planes para usar esto para el coronavirus”.

Gates mencionó la posibilidad de tener “eventualmente” un “certificado digital” para los registros de salud, pero no dijo que estos certificados serían “implantes de microchips”. Este fue el intercambio en Reddit:

“P: ¿Qué cambios vamos a tener que hacer en la forma en que operan las empresas para mantener nuestra economía y que al mismo tiempo haya distanciamiento social?”.

Bill Gates: “La cuestión de qué empresas deberían continuar es complicada. Ciertamente, la provisión de alimentos y el sistema de salud. Todavía necesitamos agua, electricidad e internet. Se deben mantener las cadenas de suministro para cosas críticas. Los países todavía están descubriendo qué seguir corriendo. Eventualmente, tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién se recuperó o se hizo la prueba recientemente o cuándo tengamos una vacuna: quien la recibió”.

Cuando se le preguntó por el contenido de las publicaciones, la Fundación Bill y Melinda Gates dijo a Reuters: “La referencia a los ‘certificados digitales’ se relaciona con los esfuerzos para crear una plataforma digital de código abierto con el objetivo de ampliar el acceso a pruebas seguras en el hogar”.

IBM describe el certificado digital como un "documento electrónico" usado para identificar a un individuo y asociar la identidad con una clave pública. Al igual que una licencia de conducir o un pasaporte, proporciona prueba de la identidad de una persona ( here ).

Bill Gates ha sido mencionado repetidamente en otras afirmaciones falsas sobre el brote de coronavirus. Aquí se puede ver una verificación de hechos reciente de Reuters que desmiente una afirmación falsa sobre Gates( here ).

VEREDICTO

Falso: Bill Gates anticipa el uso de “certificados digitales” con registros de salud, pero no dijo que estos serían en forma de implantes de microchips. No hay planes para usar la tecnología durante el brote de coronavirus.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .