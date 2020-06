Fact check: El hombre que pide a una mujer blanca que se arrodille y pida perdón no es un representante de Black Lives Matter

Usuarios de redes sociales están compartiendo un video en el que un hombre dice que trabaja para Black Lives Matter (BLM) y que su “presidente ejecutivo (CEO)” le dijo que consiguiera que una mujer blanca se arrodillara y pidiera perdón por sus privilegios. El video -en el que se ve a la mujer cumpliendo la petición- provocó indignación, alimentando una retórica airada contra BLM, un movimiento que hace campaña contra el racismo hacia la comunidad afroamericana. El supuesto autor dijo que su propósito era humorístico y confirmó que no es un representante de BLM.

Ejemplos de publicaciones en las que el video es tomado en serio pueden verse (here , here , here , here y here ).

Algunos tuits que comentan el video indican que es “perturbador y desagradable” y “o es un montaje o la mujer está aterrada. Son recreaciones del fascismo más oscuro y para nada la libertad por la que todos debemos luchar. Comprendo que la gente esté molesta, pero esto ha ido demasiado lejos”. Otros atacaron directamente a BLM, con comentarios en los que indicaron que “avergüenzan e insultan a la gente negra” (here) o afirman que “este es un ejemplo de por qué ‘las vidas negras importan’ nunca tendrán éxito” (here).

Este video aislado se viralizó en las redes sociales ( here y here ) y es parte de una grabación de casi dos horas ( bit.ly/2MsgJuw ) publicada por un usuario llamado Smooth Sanchez. El hombre que filma se aproxima a otros transeúntes y les da órdenes similares ( bit.ly/2U8LIQI ). El momento viralizado puede verse en el minuto 43 del video, que fue emitido en streaming el 1 de junio de 2020.

En el video, el hombre que graba es escuchado diciendo “desde que trabajo para esa compañía, mi presidente ejecutivo me ha dicho que salga hoy y la ponga de rodillas”.

El usuario que publicó el video confirmó más tarde en un mensaje en Instagram que no forma parte de BLM ( archive.vn/h3dc3 ).

Por si fuera poco, BLM no es una compañía. “Black Lives Matter Foundation, Inc es una organización mundial en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá” ( bit.ly/373z22H ), según su sitio web. No tiene un “CEO”. Sus cofundadores Opal Tometi, Patrisse Cullors y Alicia Garza comenzaron el movimiento en 2013, tras la muerte de Trayvon Martin. Los cofundadores dijeron recientemente al New Yorker que BLM “ha sido siempre algo descentralizado” y opera de manera horizontal: “Siempre hemos dicho que el poder radica en el capítulo local porque saben lo que está pasando” (here).

El autor del video, que se autodenomina “Smooth Sánchez” en sus perfiles en las redes sociales, ha insinuado de forma pública que la intención del registro es hacer algo “satírico” y “cómico”, algo claramente implícito en varios tuits (visibles aquí: archive.vn/65YRy , archive.vn/xqq6A y archive.vn/xeqmL ). En un tuit ( archive.vn/emQtj ) escribe que “soy el autor de este video” y que era algo “cómico” ... estaba troleando (“trolear” es un término popular que puede ser entendido, entre otras acepciones, como “provocar”, según Fundéu here). Confirmó a Reuters que no es miembro de BLM y que “solo estaba troleando”.

Sanchez ha publicado grabaciones similares en las que "gasta bromas" a personas en la calle, antes de protestas recientes. Pueden ser vistas en su canal de YouTube (here) e incluye títulos como “Broma de troleo público ELVR [en la vida real]” y “Día de los Inocentes en NYC en vivo ELVR”.

VEREDICTO

Falso. El hombre del video no es un representante de Black Lives Matter.

