Fact check: Video muestra papeletas nulas, no votos descartados de Trump

Se ha compartido en línea un video que afirma falsamente que se encontraron boletas por el presidente Trump en un cubo de basura de un centro de votación en Oklahoma.

Aparentemente, el clip se publicó por primera vez en Instagram el 10 de noviembre y ha obtenido más de 12.000 visitas. La leyenda describe el video como "prueba de las papeletas de votación". ( here ) .

La publicación muestra a dos hombres hurgando en una bolsa de basura que encontraron después de una boda en un centro que anteriormente se usaba como mesa de votación en el estado sureño de Oklahoma. El saco está lleno de papeletas rotas y los hombres señalan numerosos papeles que muestran votos para el presidente Trump.

Más tarde fue subido a Facebook y se describió como un "video de denuncia" ( here ) .

Esto es falso: el clip muestra boletas nulas, no votos descartados por Trump.

La Junta Electoral del Estado de Oklahoma desacreditó el video en Twitter, donde había sido publicado por una cuenta que ahora está suspendida.

Ellos escribieron: “REVISIÓN DE HECHOS: Este video es del pct 469 / subpct 457 en el condado de Tulsa. Se trata claramente de "papeletas nulas" en las que el votante marcó por error más de una opción en una contienda. Las boletas nulas se devuelven al secretario del recinto y se destruyen, luego se emite una nueva boleta al votante” ( here ) .

En un tuit de seguimiento, la Junta Electoral del Estado de Oklahoma proporcionó capturas de pantalla del video y marcó con un círculo donde se habían echado a perder las boletas. También incluyeron un formulario de consentimiento firmado por los votantes antes de que se destruyeran sus votos frustrados, junto con un enlace a la legislación que respalda el proceso. ( here y here ) .

Agregaron: “OK (Oklahoma) tiene controles y balances establecidos para detectar y prevenir el fraude electoral. Los funcionarios electorales de OK toman en serio las acusaciones de fraude e informan las acusaciones creíbles a las autoridades correspondientes para su investigación. Ese video NO es un fraude”, en referencia a las papeletas de voto nulas descartadas ( here ).

VEREDICTO

Falso. Este video no muestra una bolsa de basura llena de votos de Trump, sino más bien papeletas nulas que fueron descartadas con el consentimiento del votante antes de que se emitiera una nueva.

