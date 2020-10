Fact check: Hay detalles inexactos en los mensajes sobre los votos militares "descartados" encontrados en Pensilvania

El 24 de septiembre, un fiscal federal del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, anunció la apertura de una investigación sobre un pequeño número de votos de militares que supuestamente habían sido “descartados”, algunos de los cuales fueron emitidos a favor del presidente Donald Trump. Algunas publicaciones en redes sociales y el propio Trump se han referido a este incidente de forma inexacta. Esta verificación tiene por objeto proporcionar un contexto y una aclaración sobre este asunto, que sigue siendo objeto de investigación.

Reuters Fact Check. REUTERS

Un mensaje compartido más de 700 veces en Facebook ( here ) dice: "El FBI acaba de publicar una declaración afirmando que múltiples boletas de militares enviadas por correo fueron encontradas tiradas en una zanja en Pensilvania !!!! TODAS eran para el presidente Trump. Esta es una verdadera interferencia electoral y a los demócratas les parece bien". Otros mensajes pueden consultarse here , here

Trump también se ha referido a este incidente como parte de sus esfuerzos por reforzar el relato de que el voto por correo aumentará el fraude electoral ( here ). El voto por correo se ha probado, demostrando su seguridad, en repetidas ocasiones. Durante el primer debate presidencial del 29 de septiembre, Trump dijo: "Eh, han encontrado boletas en una papelera hace tres días y todas tenían el nombre de boletas de militares. Había militares. Todas tenían el nombre de Trump". ( bit.ly/2HUe9P7 )

En una declaración pública muy inusual, el fiscal del Distrito Medio de Pensilvania, David Freed, dijo que su oficina y el FBI estaban investigando los incidentes ocurridos en el Condado de Luzerne, en el estado de Pensilvania ( here ), en relación con nueve boletas de militares recuperadas que habían sido "abiertas incorrectamente" por el personal electoral y "descartadas".

La carta de David Freed, que puede consultarse aquí ( here ), dice que los investigadores recuperaron "una serie de documentos relacionados con las boletas militares que habían sido abiertas indebidamente" por el personal electoral.

Entre estos documentos, había nueve boletas que fueron “descartadas”, siete de las cuales habían sido emitidas a favor de Donald Trump. Se desconoce el candidato especificado en las dos boletas militares restantes, ya que fueron “recuperadas previamente por el personal electoral, reinsertadas en los supuestos sobres en los que venían y luego reselladas”.

La carta de Freed afirmaba que “la mayoría de los materiales recuperados fueron encontrados en un contenedor exterior”.

En una declaración compartida a los medios de comunicación ( here , here ), el condado de Luzerne dijo que las boletas fueron "tiradas indebidamente" a la basura de la oficina por un "contratista independiente temporal". El contratista, que había comenzado a trabajar en la Oficina de Elecciones el 14 de septiembre, dos días antes de que se descubriera el incidente, fue apartado del servicio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió inicialmente un comunicado el 24 de septiembre que decía que los nueve votos fueron emitidos en favor de Trump ( here ), pero más tarde corrigió esta información en un comunicado revisado ese mismo día here .

Algunos exempleados del Departamento de Justicia criticaron la declaración de Freed, diciendo que no había ninguna razón legítima para revelar que las boletas fueran a favor de Trump.

"Esto es a la vez extraño y perturbador", dijo en Twitter David Laufman, exempleado del Departamento de Justicia, twitter.com/DavidLaufmanLaw/ status/1309202220060205056. "Las oficinas de la Fiscalía no emiten informes sobre las investigaciones en curso, y ciertamente no informes tan descaradamente elaborados para proporcionar arsenal político para el relato de la campaña del presidente en el cargo".

El 30 de septiembre, la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, abordó el incidente durante una conferencia de prensa virtual sobre la que informó el Washington Post, diciendo: "No fue un fraude intencional". "La investigación sigue en curso, pero según los informes iniciales que se nos han dado, fue un error grave", añadió Boockvar ( here )

Este incidente ha sido usado previamente en afirmaciones en redes sociales que lo sacan de contexto y le atribuyen fotografías here , repitiendo las afirmaciones infundadas del presidente Donald Trump de que la votación por correo generalizada llevará al fraude ( here ).

Reuters ha desacreditado previamente otras afirmaciones que vinculan el uso de votos por correo con el fraude electoral aquí ( here , here , here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Siete de los nueve votos militares que se habían encontrado descartados en Pensilvania habían sido emitidos para Trump (se desconoce a favor de quién eran los otros dos). El FBI y las autoridades de Pensilvania están investigando el incidente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here