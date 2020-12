Fact check: Cabeceras en el respaldo del auto no están diseñadas para romper ventanas

Una publicación compartida más de 32,000 veces en Facebook, dice que las cabeceras del respaldo en el asiento frontal de un automóvil están diseñados para poder “zafarse” y “romper el vidrio (de la ventana del auto) en caso de emergencia”. Esto es falso, las cabeceras tienen el propósito de reducir las lesiones por “latigazo cervical” en casos de accidentes por colisiones traseras.

Reuters Fact Check. REUTERS

La publicación compartida el 14 de diciembre del 2020 ( here , versión archivada archive.vn/5qddj ) dice:

“MUJERES: si algún conductor de taxi no las deja bajar de su vehículo, recuerden que pueden apretar este botón del asiento del copiloto y jalarlo hacía arriba, para (sic) safar la cabecera del respaldo: los tubos que lo sostienen están diseñados para romper el vidrio en caso de emergencia. Espero y les sirva de algo, cuídense.”

Chris Martin de Relaciones Públicas de Automóviles de Honda, dijo a Reuters en un correo electrónico que "Honda no diseña sus reposacabezas teniendo en cuenta esa situación". Martin se refirió a un documento de los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados en Estados Unidos (FMVSS por sus siglas en inglés, here ), una serie de reglamentos relacionados con la seguridad del automóvil desarrollados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Según este documento, las cabeceras parecen tener el propósito de “reducir las lesiones por latigazo cervical en colisiones traseras”. El documento además no hace mención alguna de que las cabeceras estén diseñadas para romper las ventanas del auto.

Como explica el Mayo Clinic, el “latigazo cervical” es una lesión, comúnmente causada por un choque de auto trasero, que se produce por un “movimiento rápido y enérgico del cuello, hacia atrás y hacia adelante” ( here. )

Similar a lo establecido en los FMVSS, en una entrada de blog sobre la función de la cabecera, Volkswagen México ( here ) no menciona el uso sugerido en la publicación de Facebook. La compañía también dice que la cabecera “sirve para minimizar las lesiones en caso de choques”, como colisiones por alcance.

Peter Weisheit, vocero de innovación y tecnología de Volkswagen, dijo a Reuters por correo electrónico, que las ventanas de los autos están “diseñadas para ser muy resistentes”, pues “deben resistir todas las posibles cargas de la presión del viento, rocas lanzadas, etcétera.”

Para situaciones de emergencia, existen martillos especiales, que también cuentan con cuchillas para cortar los cinturones de seguridad después de un accidente. “Estos martillos están especialmente diseñados para romper ventanas y son fáciles de usar, mucho más fáciles que los reposacabezas”, agregó Weisheit.

Reuters no pudo comprobar independientemente si el vidrio de la ventana de un auto puede romperse con la cabecera.

Un video compartido en Twitter por la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid ( here ) muestra que es complicado cumplir este propósito. Otro video con un resultado similar puede verse aquí ( here ).

Sin embargo, videos en YouTube muestran que, con distintos métodos, es posible romper el cristal de una ventana ( here ) utilizando la cabecera. Por ejemplo: golpear las esquinas ( here ) o usar el reposacabezas como una especie de palanca ( here , here ).

Otros fact-checkers han desmentido esta declaración aquí ( here , here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Las cabeceras en el respaldo del auto están diseñadas para reducir lesiones del pasajero en colisiones traseras, no para romper ventanas en caso de emergencia. Sin embargo, algunos videos muestran que sí es posible, con esfuerzo, dirigiendo el golpe a las esquinas o utilizando el reposacabezas como palanca.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí ( here ).