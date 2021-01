Fact check: Un hombre vestido de Batman no apareció en medio de los disturbios en el Capitolio

Varios usuarios de Facebook compartieron un video en el que se observa a un hombre vestido del superhéroe Batman acercándose a una multitud y atribuyeron las imágenes a los incidentes ocurridos el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, en una protesta de los seguidores del presidente Donald Trump en Washington. La secuencia es real, pero corresponde a una manifestación del movimiento Black Lives Matter a finales de mayo en la ciudad de Filadelfia.

"Hasta Batman estuvo hoy en el Capitolio" (aquí here ), "Batman en el Capitolio..." (aquí here ) o "Batman se hace presente en las revueltas del capitolio en Washingtong (sic) y se vuelve viral en redes” (aquí here ) son algunos de los mensajes con los que presentaron la falsa historia esas publicaciones.

En el video se observa como de espaldas a un hombre con el atuendo del hombre murciélago, luciendo una máscara con orejas, traje y capa oscuros, acercándose a una multitud en medio de una nube de humo, lo que genera la sorpresa de los asistentes al acto reivindicativo. “He’s fucking here” (está aquí), se escucha decir a uno de ellos, mientras otros lo aclaman y alguno le saca fotos con su celular.

Las llamativas imágenes corresponden en realidad al 30 de mayo y fueron registradas por un aficionado frente al Ayuntamiento de Filadelfia (aquí here ), durante una protesta del del movimiento de defensa de los derechos de los afroamericanos Black Lives Matter (BLM).

El humo procede de los vehículos que los manifestantes quemaron ese día en la zona en señal de indignación por la muerte de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía. Así lo detalla el diario The Philadelphia Inquirer en un artículo publicado en junio que hace un recuento de varios momentos de las protestas de aquellos días en la ciudad (aquí here ).

"Mientras los incendios de automóviles se desataban alrededor del Ayuntamiento el 30 de mayo, un Batman completamente vestido emergió indemne del humo, en una escena surrealista sacada directamente de The Dark Knight", describió el acontecimiento el diario, que incluyó el video compartido en Instagram por el propio protagonista de la historia, que se hace llamar Bucks County Batman y se describe en su perfil de esa red social como "papá, levantador de pesas, culturista, químico y experto en tecnología ponible" (aquí here ).

La persona debajo del traje de superhéroe es Bob Gable, un hombre de 43 años y padre de dos hijos, de Bensalem, un municipio situado en el condado de Bucks, en Pennsylvania, estado del que es capital Filadelfia. El traje de hombre-murciélago cuesta 12.000 dólares, según el periódico. Gable dijo entonces que fue a la protesta para "ayudar en todo lo que pudiera", repartir agua y escuchar a los jóvenes manifestantes, detalló el medio. "Todos allí me mostraron mucho amor", narró Gable. "No me esperaba eso" (aquí here ).

De acuerdo con The Philadelphia Inquirer, durante las protestas del día siguiente, un hombre no identificado vestido como el Joker, con pintura facial, cabello verde y un traje de tres piezas, se detuvo frente al Ayuntamiento en una motocicleta morada y verde.

Diarios de otras partes del mundo también reflejaron en su momento el episodio (aquí here , aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Un hombre vestido de Batman no apareció en las protestas en el Capitolio, el video corresponde a protestas en mayo 2020 en Filadelfia.

