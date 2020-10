Fact check: Policía de Miami no dijo que caravana pro-Trump congregó a 55.000 autos

Un usuario en Facebook publicó que, según la policía de Miami Dade, la caravana de vehículos que el domingo 15 de octubre se reunió en esa ciudad de Florida en un acto masivo de apoyo a la candidatura del presidente Donald Trump tuvo una afluencia de 55.000 vehículos con seguidores del candidato republicano. El Departamento de Policía de Miami Dade negó a Reuters que la institución hubiese proporcionado esa información ni ninguna otra sobre la concurrencia al evento.

El mensaje es del lunes 19 de octubre y va acompañado de 10 imágenes de los asistentes en sus coches mostrando caretas del presidente, así como camisetas, banderas y otros materiales de apoyo a su campaña. El texto que incluye señala: “Señoras y señores MUY BUENOS DÍAS!!!!! Amanecimos con excelentes noticias!!! El reporte del depto. de la policía de #MiamiDade declaró que nuestra #TrumpVictoryCaravan #motherofallcaravans PART II, #Cubans4Trump LOGRO CONVOCAR 55.000 AUTOS, Y NO MENOS DE 275.000 PATRIOTAS, PUESTO QUE EN CADA AUTO HABÍA UN PROMEDIO DE 3-5 PERSONAS” (aquí here y compartido también en ingles aquí here ). Sin embargo, no muestra el supuesto informe policial ni da detalles de cuándo fue difundido.

Reuters se puso en contacto con el Departamento de Policía de Miami Dade (MDPD) para saber si había proporcionado cifras sobre la cantidad de automóviles y personas que estimaron acudieron a ese encuentro, extremó que rechazó. “No publicamos los números. No salieron de esta oficina. No sé quién dijo que fue un portavoz del MDPD, porque no fue nadie de esta oficina”, dijo Ángel Rodríguez, uno de los portavoces de la institución policial.

El jueves 15 de octubre, como parte de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Trump viajó a Miami para asistir a un programa de televisión en el que respondió a preguntas de los electores, después de declinar intervenir en un segundo debate electoral con su rival demócrata, Joe Biden, que debía realizarse de forma virtual debido a la convalecencia del presidente tras contagiarse de coronavirus (aquí here y aquí here ).

Tres días después, un vehículos con simpatizantes del aspirante republicano abarrotó el domingo por la tarde en Miami, reportaron medios locales (aquí here , aquí here y aquí here ).

Local10, una cadena de televisión filial de ABC que transmite para el área de Miami informó de que “cientos” de vehículos se integraron a la caravana y estimó el total entre 500 y 1,000. En una actualización de su articulo (aquí here ) señaló que aunque informes de una publicación de blog señalaron que la Policía de Miami estimó en 30,000 autos participantes, un portavoz de esa institución “le dijo al Local 10 que no podían proporcionar cuántos vehículos participaron ya que no dan estimaciones." Las imágenes proporcionadas por ese medio de comunicación dan una idea de la afluencia de coches al evento, aquí here .

VEREDICTO

Falso. El departamento de policía de Miami no reportó que se hubieran congregado 55.000 vehículos en la caravana de apoyo al presidente Donald Trump el domingo 18 de octubre en un parque de esa ciudad del sur de Estados Unidos.

