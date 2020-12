Fact check: Una foto no muestra un generador diésel cargando un coche eléctrico

Más de 30.000 usuarios de redes sociales han estado compartiendo mensajes en los que se muestra la foto de un coche eléctrico que presuntamente se estaría cargando con un generador diésel remolcado por una furgoneta de gasolina, muchos de ellos añadiendo comentarios como “el futuro es estúpido”. La afirmación sobre los vehículos que aparecen en la foto es en parte falsa: un experto técnico de ÖAMTC, la empresa que carga el coche de la foto, dijo a la agencia Reuters que aunque la furgoneta del servicio averías funciona con diésel, el “generador” funciona con baterías de litio recargables.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones (aquí: here , here , here , here ) muestran una foto de un coche eléctrico siendo cargado por una máquina que está conectada a un vehículo amarillo de la empresa ÖAMTC. El texto sobre la foto dice: "Una furgoneta de gasolina remolcando un generador diésel cargando un coche eléctrico." Algunos mensajes añaden la frase: "El futuro es estúpido..."

La foto original, que puede verse here , fue publicada en mayo de 2019 por el Club Austriaco del Automóvil, Motocicleta y Turismo, o ÖAMTC por sus siglas en alemán (www.oeamtc.at/), que proporciona a sus miembros servicios de emergencia en carretera y pruebas de seguridad anuales, entre otros (here) .

El pie de foto original, traducido del alemán, dice: “Cuando la batería ya no aguante más, ¡le traeremos energía nueva! Nuestro “Banco de Energía Móvil” para coches eléctricos ha completado con éxito su primera prueba en el terreno. Después de unos 20 minutos, el Mercedes eléctrico tuvo suficiente energía para llevar a nuestro miembro a la siguiente estación de carga sin problemas”.

“La foto fue realmente mal interpretada”, dijo a Reuters en un correo electrónico Christian Klejna, experto técnico de la ÖAMTC. “Esto no es un generador de gasolina, sino un banco de energía móvil para coches eléctricos. El “Cargador de Vehículos Eléctricos Móvil” consiste en varias células de litio y puede proporcionar electricidad durante para unos doce kilómetros a un vehículo eléctrico.”

Estas baterías de litio se cargan a través de cables de la red pública con un enchufe normal de 220 voltios, dijo Klejna.

“El vehículo de emergencia no es (¡todavía!) un coche eléctrico”, continuó Klejna. “Es uno de nuestros vehículos de emergencia diésel estándar que usamos en toda Austria. Sin embargo, estamos probando constantemente vehículos eléctricos en nuestra flota y ya tenemos en carretera bicicletas eléctricas en la ciudad de Viena.”

VEREDICTO

Parcialmente falso. La empresa del vehículo que aparece en estas publicaciones dijo a Reuters que el vehículo de emergencias de la fotografía funciona con diésel, pero que la fuente de energía para cargar el coche eléctrico utiliza baterías eléctricas recargables.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .