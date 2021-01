Fact check: Foto de médicos y pacientes en carretas tiradas por caballos en Cuba son de un desfile

Varias publicaciones en redes sociales han compartido desde hace meses una imagen que muestra varias carretas tiradas por caballos con médicos trasladando a bordo a pacientes por unas calles de Cuba y la denuncia de que la fotografía es una muestra del mal estado de la atención sanitaria en la isla caribeña. La instantánea corresponde en realidad a un desfile del Día del Trabajo y no a su actividad cotidiana.

Reuters Fact Check. REUTERS

La más reciente publicación es del 24 de enero aquí here .

La foto, en la que aparecen médicos vestidos de verde desplazando a personas en camillas a bordo de tres carromatos tirados por caballos con toldos azules, fue acompañada del mensaje: “Y mientras tanto en pleno siglo XXI, Cuba, la gran potencia médica”. La publicación generó 227 comentarios y fue compartida 16 veces.

Otras publicaciones anteriores, la mayoría de abril de 2020, son visibles aquí here , aquí here , y aquí here .

La imagen circuló por primera vez el 3 de mayo de 2018 en una cuenta de Instagram aquí here .

El responsable de la cuenta escribió junto al archivo gráfico el texto “Presentan último modelo de #ambulancias en Placetas (un municipio rural cubano) para el ahorro de petróleo según Canelo el perro de Raúl?,o no perdón el mejor amigo de Raúl . #art #cuba #dictaduras #avancesmédicos”.

Sin embargo, en respuesta a varios comentarios de usuarios denunciando que la afirmación era falsa, el propio dueño del perfil contestó “Papo perdón si te lastime tu sentido común todo el mundo sabe que es una broma y que en cauba no hay ni siquiera estas ambulancias”.

El portal de noticias Cibercuba.com se hizo eco de la publicación el mismo 3 de mayo de 2018, para revelar en una noticia que su autor es un activista opositor de la isla (aquí here ).

Cibercuba.com, una web informativa que fue fundada en 2014 por dos exiliados cubanos en Valencia (España) y que se define como “portal de noticias y contenidos sobre Cuba y los cubanos cuyo propósito fundamental es informar sobre la realidad cubana”, aclara que “la imagen fue tomada durante el desfile del 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajo” en 2018.

Además, acompaña la noticia con un enlace a un video del mismo desfile subido a una cuenta de entretenimiento en Facebook que ofrece información del municipio de Placetas, ubicado en el centro de Cuba, en la provincia de Villa Clara (aquí here ).

La página dice haber sido "creada con la intención de reunir a hijos y descendientes de la tierra que nos vio nacer, sin importar donde estemos viviendo" y muestra en algunas fotografías de esa localidad rural que las carretas tiradas a caballo siguen siendo un medio de transporte en la zona (aquí here , aquí here y aquí here ).

El portal Cubaenmiami, crítico con el régimen cubano, publicó también la información el 3 de mayo de 2018 y, al igual que Cibercuba, reconoció que las imágenes correspondían al desfile institucional aquí here .

VEREDICTO

Falta contexto. Imagen que muestra a médicos trasladando a pacientes en carretas tiradas por caballos en Cuba corresponden a un desfile del Día del Trabajo.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .