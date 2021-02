Fact check: La carta de Trump a Biden con el mensaje ‘Joe, tú sabes que gané’ no es real

Una captura de pantalla con la imagen de una supuesta carta que envió el republicado Donald Trump a su sucesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, transmitiéndole el mensaje “Joe, tú sabes que gané”, ha sido publicada y replicada decenas de veces en Facebook. Aunque Trump dejó una carta para Biden, hay varios indicios de que la misiva compartida en redes sociales es falsa.

Varios usuarios replicaron la imagen.

Aunque algunos respondieron a las publicaciones mostrando su respaldo al mandatario saliente con respuestas como “Amo a mi presidente Trump”, otros calificaron la misiva de “falsa”.

El día de su investidura como presidente 46 de Estados Unidos en Washington, Biden reveló a los reporteros que Trump le dejó una carta "generosa". "Debido a que era privada, no hablaré de ella hasta que hable con él. Pero fue generoso", señaló a la prensa el demócrata (aquí here ).

El mismo día, un asistente de alto rango de Trump describió la carta a la cadena de televisión estadounidense CNN como una "nota personal" que ruega por el éxito del país y la nueva administración para que cuide de Estados Unidos (aquí here ).

Como ya corroboró Reuters aquí here , hay indicios de que la letra del falso documento se creó con un software de edición de imágenes. El sello presidencial no coincide con los ejemplos anteriores enviados desde la Casa Blanca en la era Trump.

Las cartas del presidente republicano a Kim Jong Un de Corea del Norte en 2018 (aquí here ) y al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan en 2019 (aquí here ) tenían un escudo dorado en la parte superior del documento, mientras que esta falsificación tiene un sello de color que coincide con un resultado de búsqueda de Wikipedia para "Sello del presidente de los Estados Unidos" (aquí here. ).

Esta carta falsa también tiene una dirección en la parte inferior, a diferencia de las cartas anteriores del expresidente, como señaló también la organización de verificación de datos Lead Stories (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. La carta de Trump a Biden tiene numerosas diferencias de estilo respecto a misivas anteriores enviadas desde la Casa Blanca en la era del expresidente republicano. Es cierto que dejó una carta para su sucesor, pero no se ha publicado hasta ahora.

