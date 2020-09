Fact check: Cita fabricada de Henry Kissinger sobre vacunas obligatorias

Usuarios de las redes sociales han estado compartiendo una imagen que muestra una fotografía de Henry Kissinger junto a una cita sobre vacunación forzada atribuida al exsecretario de Estado de Estados Unidos. No hay pruebas de que Kissinger haya dicho esto.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Los ejemplos se pueden ver here y here .

Una de las publicaciones dice: “Cita de Kissinger de un discurso en el Consejo de Eugenesia de la OMS, el 25 de febrero de 2009: ‘Una vez que el rebaño acepte las vacunas obligatorias, se acabará el juego. Aceptarán cualquier cosa —sangre o donación de órganos— ‘por el bien común’. Podemos modificar genéticamente a los niños y esterilizarlos ‘por el bien común’. Controlando las mentes de las ovejas se controla al rebaño. Los fabricantes de vacunas pueden ganar miles de millones. Y muchos de ustedes en esta sala son inversores. Es un gran beneficio para todos. Reducimos el rebaño y el rebaño nos paga por los servicios de exterminio...”

Henry Alfred Kissinger fue el 56º secretario de Estado de 1973 a 1977, asesor del presidente de EE.UU. en Asuntos de Seguridad Nacional de 1969 a 1975 y ocupó varios otros cargos políticos importantes. Fue galardonado ex aequo con el Premio Nobel de la Paz en 1973 por negociar un alto el fuego en Vietnam ( here ). Actualmente, es presidente de la consultora internacional Kissinger Associates, Inc. ( www.henryakissinger.com ).

Reuters no pudo encontrar ninguna prueba de que Kissinger dijese eso sobre las vacunas obligatorias. Representantes de Kissinger confirmaron a Reuters por correo electrónico que la cita es una “total invención”.

Los discursos de Henry Kissinger están archivados en su sitio web y sólo dos tienen como fecha el 2009 ( here ). El primero fue pronunciado ante la Comisión Trilateral de la Reunión Plenaria de Tokio el 26 de abril de 2009 ( here ). El segundo fue un discurso el 14 de octubre de 2009 por el 35º Aniversario de la Agencia Internacional de la Energía en París, Francia ( here ). En ninguna de las presentaciones se incluyó la cita de esta afirmación. En 2009, Kissinger no habló en un evento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reuters no pudo comprobar la existencia de un evento denominado “Consejo de eugenesia de la OMS”. Un portavoz de la OMS confirmó a Reuters por correo electrónico que no existe tal consejo o evento.

VEREDICTO

Falso. No hay pruebas que demuestren que Kissinger haya pronunciado esta cita sobre las vacunas obligatorias.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de información here .