Fact check: Quien aparece en la foto con Chris Wallace es George Clooney en el Lago Como, no Jeffrey Epstein

Poco después de que el presentador de Fox News, Chris Wallace, moderara el primer debate de las elecciones presidenciales de EEUU de 2020 el pasado 29 de septiembre, aparecieron en Facebook mensajes con una foto que supuestamente mostraba a Wallace con Jeffrey Epstein, el difunto financiero caído en desgracia tras ser acusado de tráfico sexual con decenas de menores de edad en 2019, delitos que él negó haber cometido. Algunos usuarios de las redes dicen que la imagen fue tomada en Little St. James, la isla privada de las Islas Vírgenes de Estados Unidos que fue propiedad de Epstein. Ambas afirmaciones son falsas: la imagen muestra a Wallace de vacaciones con el actor George Clooney en Italia en 2012.

Ejemplos de publicaciones que hacen esta afirmación se pueden encontrar aquí ( here , here, y here )

En agosto de 2012, Wallace y su esposa Lorraine Martin Smothers ( here ) se reunieron con Clooney y su entonces novia Stacy Keibler ( here ) en unas vacaciones en la casa de Clooney en el Lago Como ( here ).

Aquí ( here ) puede verse un vídeo de Politico en el que aparece Wallace describiendo el viaje; la imagen que aparece en los mensajes de Facebook está alrededor de la marca de los 25 segundos. Wallace describe las vacaciones como unos días de "comida fantástica, vino fantástico y conversaciones fantásticas". Wallace, que ha sido presentador de Fox News Sunday desde 2003 ( here ), dijo que él y Clooney, que se declara progresista, ( here ) "podían expresar su desacuerdo de manera amistosa" y ambos opinaban que la "demonización del otro lado es algo muy poco saludable en nuestra política actual".

Aquí ( here ) se puede ver una presentación de fotos de paparazzi de las vacaciones, proporcionadas por Pop Sugar.

Clooney es dueño de una villa italiana en el pueblo de Lagio desde 2002, según informa Business Insider ( here ). Dos años después de comprar la finca, fue nombrado ciudadano honorario de la cercana localidad de Como ( here ).

VEREDICTO

Falso. Esta imagen no muestra a Chris Wallace con Jeffrey Epstein, ni fue tomada en la isla privada caribeña de Epstein. La imagen muestra a Wallace en unas vacaciones en Italia con George Clooney en 2012.

