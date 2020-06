Fact check: CNN no blanqueó la fotografía de un hombre que lanzó su automóvil contra manifestantes en Seattle

Imágenes publicadas en las redes sociales aseguran que CNN alteró la fotografía de un hombre que lanzó su automóvil contra manifestantes en Seattle para hacerle parecer más “claro”, implicando un intento de alimentar las tensiones raciales. Esta afirmación es falsa.

La afirmación surgió en medio de las protestas generadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció después de que un policía blanco presionó una rodilla contra su cuello durante casi 9 minutos el 25 de mayo en Minneapolis.

Imágenes de las redes sociales muestran dos versiones de una fotografía de un hombre con una sudadera negra y una gorra que parece tener un arma de fuego. En la foto de la izquierda –la versión supuestamente editada por CNN– el balance de blancos está saturado hasta el punto de que los rasgos faciales del hombre son difíciles de identificar. Los usuarios alegan que la foto de la derecha es la “original” y muestra que el hombre tiene rasgos más oscuros.

Ejemplos de esta afirmación, ampliamente difundida, son visibles here y here .

El 8 de junio, un hombre fue acusado de agresión por disparar a un manifestante en Seattle después de lanzar su auto contra una protesta y ser rodeado por los presentes, según el historial penitenciario del condado de King. Nikolas Fernandez fue capturado en video por un transeúnte que grabó a un manifestante que llegó hasta su auto. El manifestante fue alcanzado en un brazo y tratado en un hospital ( here ).

La foto que muestra a Fernandez blandiendo lo que parece ser un arma de fuego, que circuló como parte de esta afirmación en las redes sociales, fue tomada por Dean Runtz, un fotógrafo del Seattle Times ( here ).

CNN informó sobre el incidente, que ocurrió el 7 de junio. Su reporte no incluye fotografías de Fernandez, el hombre armado en el incidente ( here ). Reuters no halló ningún reporte de video en internet de CNN o ningún otro medio con esta versión “aclarada” de la fotografía de Fernandez.

Pocos días después, CNN publicó una serie de fotos seleccionadas de la semana, que incluía una tomada desde un ángulo diferente durante el incidente del 7 de junio en Seattle ( here ). Esta foto no se parece a la que circula en las redes sociales atribuida a CNN. Esta imagen compartida por CNN fue tomada originalmente por Lindsey Wasson para Reuters here .

CNN confirmó a Reuters por correo electrónico que la fotografía que circula con la afirmación parece estar alterada, sensación realzada por el hecho de que “el logo añadido al ‘fotograma’ de esta persona no tiene el estilo de CNN”.

VEREDICTO

Falso. CNN no alteró la fotografía del hombre que se lanzó en auto contra los manifestantes en Seattle.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters.