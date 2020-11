Fact check: Video de noticias en televisión es alterado digitalmente para incluir el logotipo de sitio de entretenimiento para adultos

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo un video que parece mostrar al corresponsal nacional en jefe de CNN, John King, deslizando una notificación de PornHub en el “muro mágico” mientras está en el aire. Este video se ha manipulado digitalmente para incluir el logotipo del sitio web de pornografía.

Reuters Fact Check. REUTERS

Se pueden ver ejemplos aquí here , here , here .

El video de 11-segundos muestra a King deslizando una notificación que aparece en el muro mágico de CNN, una pantalla interactiva que la organización de noticias estaba usando para mostrar los resultados y análisis de las elecciones (here).

Las publicaciones afirman que es una pestaña o una notificación que apareció de PornHub, una plataforma de entretenimiento para adultos. Una mirada más cercana al video revela que el logotipo se ha editado en el video, ya que no se ajusta al fondo de la notificación, se mueve y parece flotar sobre el borde de la pantalla.

El video original CNN puede verse here y here . Si bien no queda claro que apareció en la esquina a la derecha de la pantalla, definitivamente no es un logo de PornHub.

King respondió a los reclamos en Twitter consultando si el video era real al decir: “No. Algún payaso se toma un tiempo para mentir sobre otra cosa aparentemente porque no le gustan los números” (here).

El engaño ya ha sido informado por organizaciones de noticias y desacreditado por el verificador de hechos Snopes (aquí here , here , here and here ).

VEREDICTO

Video alterado. El video de CNN ha sido manipulado digitalmente para incluir el logo de PornHub.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .