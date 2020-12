Fact check: La Coca-Cola no produce un resultado positivo en el test de COVID-19

Varios usuarios de redes sociales han estado compartiendo un contenido que muestra a Michael Schnedlitz, miembro del Consejo Nacional de Austria, aplicando un test de COVID-19 a un vaso con Coca-Cola que supuestamente arrojaría un resultado positivo. Esta afirmación es falsa: si se realiza correctamente, los test de COVID-19 no darán un resultado positivo con Coca-Cola.

Ejemplos de mensajes sosteniendo esta afirmación se pueden ver aquí ( here , here ).

La descripción de una de las publicaciones dice: “El refresco más popular del mundo (Coca-Cola) dio positivo en la prueba de COVID ante los ojos del Parlamento. Ustedes permitieron que el Gobierno les quitara casi un año de sus vidas junto con las libertades. Enlace en comentarios”.

La mayoría de las publicaciones incorporan capturas de un video del discurso pronunciado por Schnedlitz en el parlamento austriaco el 10 de diciembre de 2020 (here).

El video, publicado por el propio Schnedlitz (here), explica que llevó a cabo un test de antígenos rápido para detectar COVID-19 en un vaso de Coca-Cola ante los miembros del parlamento. El político sostiene que la prueba dio un resultado positivo y por lo tanto constituye una prueba de que los tests masivos de COVID-19 no tienen valor, como se puede leer en los subtítulos de una de las publicaciones que comparten el video aquí (here).

Dialab, la compañía que fabricó el test rápido de antígenos, se refirió al video en sus páginas de Facebook y YouTube ( here , youtu.be/CMcUzvrn75E ).

El test del video de Schnedlitz y el de Dialab parece ser el mismo, ambos con una cara inferior de color azul oscuro.

Dialab explica en sus publicaciones que Schnedlitz realizó la prueba de manera incorrecta, lo que dio lugar a un resultado positivo. La empresa mostró en sus videos cómo realizar la prueba correctamente con Coca-Cola, lo que arroja un resultado negativo.

En la descripción del video de YouTube se explica que la muestra, en este caso de Coca-Cola, no fue removida con el tampón incorporado en el test, lo cual es esencial para mantener el valor de pH constante a fin de realizar la prueba correctamente. Cuando la muestra no se revuelve, las proteínas de los anticuerpos de la prueba se destruyen, mostrando el marcador positivo.

“Este resultado también sería de esperar en el test de cualquier otro fabricante con una aplicación de este tipo”, explica Dialab en su video de YouTube. “Si hubiera utilizado la prueba correctamente, como se describe en el prospecto, la prueba sería negativa”.

Dialab recomienda que este tipo de pruebas sean realizadas siempre por profesionales capacitados para evitar resultados falsos.

El uso del tampón es uno de los pasos en las instrucciones de los tests de varias organizaciones y fabricantes (aquí: here , here y here ).

VEREDICTO

Falso. La prueba se realizó incorrectamente, faltando un paso esencial, lo que condujo a un resultado positivo. No constituye una prueba de que Coca-Cola produzca un resultado positivo en COVID-19.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí: here .