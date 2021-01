Fact check: Autoridades mexicanas no publicaron lista de contraindicaciones para la vacuna contra COVID-19

Usuarios de Facebook replicaron un documento atribuido a varias dependencias del gobierno de México con un listado de las posibles contraindicaciones por las que los ciudadanos no podrían aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El comunicado es falso, denunció la Secretaría de Salud local.

Reuters Fact Check. REUTERS

"Amigos, léanlo", "Uf, entonces no se van a vacunar muchos" y "Contraindicación para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer" son tres de las publicaciones en las que fue difundido el texto los días 22, 23 y 28 de diciembre, respectivamente, logrando que 88 personas lo replicaran y que otras dieran las gracias por la difusión del aviso (aquí here , aquí here y aquí here ).

El falso comunicado lleva por título “Condiciones de CONTRA INDICACIÓN para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer”. El fármaco de la compañía estadounidense, fabricado conjuntamente con la firma alemana BioNTech, es el único que hasta el momento ha comenzado a aplicarse en México, desde el 24 de diciembre, a la espera de que se concrete la llegada de los productos de otras farmacéuticas con las que el Gobierno ha suscrito acuerdos, como la británica AstraZeneca o la china CanSino Biologics.

La advertencia agrega el enunciado “Las personas que presenten alguna de las condiciones a continuación listadas NO se deben vacunar”, para enumerar luego las contraindicaciones, entre las que se encuentran haber consumido antibióticos 14 días antes, haber recibido alguna otra vacuna dos semanas antes, haber consumido alcohol 48 horas antes, estar embarazada y estar dando el pecho en el caso de las mujeres, estar consumiendo inmunosupresores contra el cáncer, el VIH, etc., o esteroides de algún tipo, padecer enfermedades crónico-degenerativas (cita la diabetes y la hipertensión), tener menos de 16 años, haber padecido COVID-19 14 días antes, tener sospecha de haberse contagiado de coronavirus o presentar fiebre, tos, dolor de cabeza, disnea o cualquier síntoma que se asocie a la enfermedad.

El 31 de diciembre la Secretaría de Salud mexicana desmintió el documento en su cuenta de Twitter, donde señaló que la lista es "FALSA" y aclaró que "Toda información oficial se hará saber a través de los canales de la Secretaría" (aquí here ).

Por eso, pidió a los ciudadanos consultar informaciones relativas al COVID-19 en la web oficial creada para tal efecto (aquí coronavirus.gob.mx/covid-19/ ).

Dos versiones del falso comunicado muestran en la parte inferior del documento el logotipo del Gobierno Municipal de Piedras Negras, una localidad del norte de México, fronteriza con Estados Unidos y pegada a la ciudad de Eagle Pass (aquí here y aquí here ).

En respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters, la secretaria de Comunicación Social de la alcaldía de Piedras Negras, Melissa Torres negó la validez del documento. “Si acaso ha sido alguien que ha utilizado de mala manera el logotipo del municipio. Nosotros no”, afirmó.

Hasta el momento las comunicaciones públicas de las autoridades sanitarias mexicanas sobre el plan de vacunación contra la enfermedad causada por el coronavirus surgido en China a finales de 2019, que prevé la inoculación del producto primero al personal médico que está al frente de la lucha contra el COVID-19 y luego a los adultos mayores, para continuar de forma escalonada por edades con el resto de la población, se han centrado en advertir a la ciudadanía de que cuando llegue su momento se vacune (aquí here ).

También se han difundido instrucciones para los trabajadores sanitarios que acuden a los hospitales a recibir la inyección, aunque sin referirse en ningún momento a posibles contraindicaciones, solo a que serán objeto de una valoración previa (aquí here ).

La unidad de Pfizer en Canadá informa en su página web que "no debería recibir la vacuna" el que sea "alérgico a cualquiera de los ingredientes" del producto o el que tenga algún síntoma que pueda deberse al COVID-19, en cuyo caso deberá hablar primero con su médico y hacerse una prueba del coronavirus para que este le indique cuándo podrá recibir la inyección (aquí here ).

“Para evitar efectos colaterales y hacer un uso apropiado” del producto, Pfizer Canadá aconseja también hablar con un doctor en caso de tener “un sistema inmunológico debilitado debido a una condición médica” o estar “tomando un medicamento que afecte al sistema inmunológico”, “tener un problema de sangrado, que te salgan moretones con facilidad o usar un medicamento anticoagulante”.

Estar embarazada, creer que lo estás o planear estarlo, así como amamantar, son otras de las situaciones en las que debería consultarse a un médico antes de inocularse la vacuna, según Pfizer Canadá.

Según la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), las personas que no deberían recibir la vacuna de Pfizer son aquellas que han tenido “una reacción alérgica grave (anafilaxis) o una reacción alérgica inmediata, aunque no sea grave” a algunos de los ingredientes de la vacuna o bien después de haber recibido la primera dosis.

Los CDC especifican que una reacción alérgica inmediata se manifiesta al cabo de cuatro horas de haberse vacunado e incluye síntomas como urticaria, hinchazón o sibilancia (insuficiencia respiratoria) (aquí here. ).

La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) también recomienda no inocular el producto de Pfizer a aquel que "tuvo una reacción alérgica severa después de una dosis previa de esta vacuna" o aquel que "tuvo una reacción alérgica severa a cualquier ingrediente de esta vacuna" (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Las autoridades sanitarias de México no publicaron un listado de contraindicaciones por las que algunas personas no deberían recibir la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación en las redes sociales aquí here .