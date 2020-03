Declaración falsa: Redes 5G están enfermando a las personas, no el coronavirus

Usuarios de Facebook han estado compartiendo publicaciones que aseguran que las redes 5G, no el coronavirus, están enfermando a las personas.

Las publicaciones incluyen una lista de otras afirmaciones que niegan la realidad del virus y mencionan varios argumentos de tipo conspirativo sobre el virus.

El brote de coronavirus comenzó en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen en su sitio en Internet que el virus está ligado a un "mercado de mariscos y animales vivos" donde los humanos podrían haber contraído el virus de un animal. El virus luego se propagó persona a persona.( here )

Los síntomas de la enfermedad COVID-19 incluyen fiebre, cansancio, tos y dificultades para respirar que pueden aparecer entre dos a 14 días después de la exposición al virus( here ). La propagación del coronavirus se da persona a persona.( here )

Los teléfonos móviles usan ondas de radio. Ellos envían y reciben campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM RF). El 5G utiliza una "tecnología de conformación de haces", que permite que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia vayan directamente donde se necesita ( here ).

La Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP, por su sigla en inglés) publicó en 2020 normas para limitar la exposición a campos electromagnéticos, después de siete años de investigación. Ellas incluyen información sobre las redes 5G.

La comisión dice que el principal efecto que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia tienen en el cuerpo humano es una mayor temperatura del tejido expuesto. El cuerpo puede manejar pequeños aumentos de la temperatura corporal, como durante el ejercicio, pero la exposición a radiofrecuencia y la mayor temperatura pueden ser peligrosas sobre cierto umbral ( here ).

Según la ICNIRP, "otra característica general de los CEM RF es que mientras mayor sea la frecuencia, menor es la profundidad de penetración de los EMFs en el cuerpo. Como las tecnologías 5G puede utilizar mayores frecuencias de CEM (>24 GHz) además de las usadas actualmente (<4 GHz), el poder de esas mayores frecuencias será absorbido principalmente a un nivel más superficial que el de las tecnologías de telecomunicaciones previas (...) Por ende, la exposición al 5G no causará ningún daño siempre y cuando se adhiera a las normas de la ICNIRP (2020)" ( here ).

Eric van Rongen, presidente de ICNIRP, dijo en un video que no hay evidencia de que los campos electromagnéticos causen efectos en la salud como el cáncer, la electrohipersensibilidad, la infertilidad o alguna otra cosa. Los únicos dos efectos reconocidos en la salud son la estimulación nerviosa sobre los 10 MHz y el calor desde los 100 kHz ( here ).

La Organización Mundial de la Salud dice que ninguna investigación ha asociado la exposición a la tecnología inalámbrica con efectos negativos para la salud ( here ). La OMS afirma en su sitio en Internet que seguirá revisando investigaciones en esta área y realizando "evaluaciones al riesgo para la salud" de todos los rangos de radiofrecuencia que estarán disponibles en 2022.

Marvin C. Ziskin, profesor emérito de Radiología y Física Médica, dijo que no hay fundamentos para esperar que la red 5G provoque condiciones adversas de salud, siempre y cuando se respeten los límites de exposición.

Ziskin dijo a Reuters, “El peso de la evidencia científica indica que las emisiones 5G no son acumulativas. Eso significa que múltiples exposiciones inocuas no se suman para producir un efecto biológico adverso. Agregaría que no ha habido advertencias de agencias sanitarias sobre posibles riesgos a la salud de la energía de RF, incluidas ondas milimétricas a los niveles de exposición que un consumidor promedio experimentaría de la tecnología de comunicaciones. Esto es consistente con la evaluación del tema realizada por grupos que establecen estándares como el IEEE y el ICNIRP”, refiriéndose al Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Los síntomas del coronavirus se pueden hallar en detalle en sitios oficiales de gobiernos y de organizaciones sanitarias internacionales. No tienen ninguna similitud con los posibles efectos en la salud derivados del uso de teléfonos móviles o las redes 5G.

VEREDICTO

Falso: No hay relación entre el brote de COVID-19 y los posibles efectos de las redes 5G en la salud.

Este artículo fue realizado por el equipo Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos ( here ).​