Declaración de título falso: Profesor de Harvard es arrestado por crear y vender el nuevo coronavirus a China

Una afirmación viral en redes sociales dice que el gobierno de Estados Unidos "acaba de descubrir y arrestar" al doctor Charles Lieber de la Universidad de Harvard, por "fabricar y vender" el nuevo coronavirus a China. De acuerdo con Crowdtangle, se han compartido repeticiones de la versión en varios idiomas más de 79.000 veces en Facebook desde el 7 de abril de 2020 ( here , here , here ).

Algunas publicaciones incluyen un reporte genuino de una noticia de una estación de ABC, junto con descripciones de video falsas. Una publicación afirma: “Estados Unidos acaba de descubrir al hombre que fabricó y vendió el arma biológica coronavirus a China: el doctor Charles Lieber, jefe del Departamento de Química y Biología de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Fue arrestado hoy, según fuentes del departamento estadounidense. #StaySafe”.

Reuters reportó al respecto here .

Los cargos fueron parte de un esfuerzo agresivo de las autoridades estadounidenses para bloquear lo que dicen que son intentos chinos de robar avances científicos y tecnológicos estadounidenses.

El 28 de enero de 2020, los fiscales acusaron a Lieber de mentir sobre su participación en el Plan de los Mil Talentos de China, que tiene como objetivo atraer a especialistas en investigación que trabajan en el extranjero.

Este es un comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre el caso ( here ).

Según el Departamento de Justicia, “sin que la Universidad de Harvard lo supiera, desde 2011, Lieber se convirtió en un” científico estratégico “para la Universidad Tecnológica de Wuhan (WUT) en China y fue un participante contractual en el Plan de los Mil Talentos de China desde 2012 hasta 2017”.

A cambio de varias retribuciones (salarios y subvenciones), Lieber brindó servicios para el Programa de los Mil Talentos para WUT. Lieber fue acusado de mentir sobre su participación.

Publicaciones engañosas en línea combinan imágenes de noticias reales sobre el arresto de Lieber con rótulos escritas que dicen que fue arrestado por crear el nuevo coronavirus y venderlo a China. Los informes de las noticias originales de WCVB Channel 5 Boston y CBS Boston se pueden ver aquí ( here , here ).

El equipo de verificación de Reuters previamente desmintió las acusaciones sobre que el nuevo coronavirus fue diseñado genéticamente o producido en un laboratorio ( here ).

VERDICTO

Titulo falso: el Dr. Charles Lieber de Harvard fue arrestado el 28 de enero de 2020 por mentir sobre sus supuestos vínculos con el gobierno chino en un programa de investigación, no por crear o vender el nuevo coronavirus.

