Declaración parcialmente falsa: etiquetas de productos desinfectantes comprueban que el coronavirus detrás del brote reciente de casos no es fenómeno nuevo

Múltiples videos en Facebook (ejemplos here y here ) declaran que las etiquetas de los desinfectantes Lysol comprueban que el “coronavirus humano” no es un fenómeno nuevo. Otras declaraciones en los videos señalan que el gobierno está conspirando para mantener esta información en secreto. ​

Cuando en los videos se alude al “coronavirus humano”, es implícito que se refieren al más reciente estallido global de una nueva cepa del coronavirus humano, SARS-Cov-2, ( here ) que causa la enfermedad conocida como COVID-19, como es explicado here . (Lee el reporte más reciente de Reuters here ​)

Los videos primero muestran diferentes sujetos en los pasillos de un supermercado mientras ojean productos de limpieza. Luego toman en mano diferentes aerosoles y toallitas desinfectantes de la marca Lysol. Después, la cámara se enfoca en las etiquetas al reverso de los contenedores, donde es posible leer que los productos Lysol son efectivos contra “99.9 por ciento de los virus y bacterias”, incluyendo los “gérmenes” responsables por la transmisión del “coronavirus humano”. ​

Es verdad que el “coronavirus humano” no es un fenómeno nuevo. ​

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los coronavirus humanos fueron identificados en los años sesenta, ( here ). Existen siete tipos diferentes de coronavirus humanos, incluyendo los tipos 229E, NL63 y HKU1. Muchos coronavirus humanos causan “enfermedades leves y moderadas en la vía respiratoria superior”, parecidas al resfriado común. Es posible que los coronavirus que puedan afectar a los animales evolucionen y se conviertan en nuevos tipos de coronavirus humanos. El CDC aclara en su sitio web que esta información aplica solo "a los coronavirus humanos comunes, que no deberán ser confundidos con la enfermedad del coronavirus 2019, (previamente conocida como Novel Coronavirus 2019)", refiriéndose a la nueva cepa del coronavirus detrás de la enfermedad COVID-19. ( here ).​

SARS-Cov-2, la nueva cepa del coronavirus detrás del COVID-19, fue identificada después de una investigación en Wuhan, China tras un estallido de casos nuevos a finales del año pasado. Actualmente, no existe algún tratamiento antiviral específico para combatir la enfermedad, según el CDC, ( here ). De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han confirmado más de 167,000 casos de la enfermedad y 6,600 muertes a nivel global. Encuentra el reporte entero de la OMS here ​.

Según los estándares de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos, algunos productos específicos de Lysol han demostrado eficacia contra virus parecidos al nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, incluyendo cepas del coronavirus humano previamente identificadas, ( here ).​

En su sitio web, Lysol escribe, “Algunos productos específicos de Lysol han demostrado eficacia contra virus parecidos al Novel Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) en superficies duras y no porosas" ( here ) .​

Cuando los videos se refieren al “coronavirus humano” declaran que el virus que recientemente ha estallado no es un fenómeno nuevo e insinúan que las autoridades han intentado ocultar esta información. ​

En un video en español se puede escuchar a un hombre que dice, “Nos quieren engañar. ¡Desde cuando existe! [...] Así que no sé qué están tramando con esa enfermedad.”​

Sin embargo, las etiquetas de los desinfectantes Lysol se refieren a cepas del coronavirus humano previamente identificadas, no a la nueva cepa del virus que ha causado el reciente estallido de casos a nivel global de la enfermedad COVID-19. ​

Parcialmente falso: Las etiquetas de desinfectantes Lysol correctamente comprueban que el coronavirus no es un fenómeno nuevo, pero los videos en redes sociales engañosamente sugieren que la nueva cepa ya era conocida por la ciencia

