Declaración falsa: Los médicos ofrecen recomendaciones para evitar el COVID-19, síntomas como la tos y la fiebre indican fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar se detecta al contener la respiración por 10 segundos, beber agua cada 15 min repele al virus

Una publicación ampliamente compartida en redes sociales, supuestamente de un médico japonés, ofrece recomendaciones para protegerse de la infección del coronavirus. El texto, que hace varias declaraciones falsas sobre la naturaleza de la enfermedad, da instrucciones sobre “medidas simples de autocontrol que podemos hacer cada mañana”. La presunta prueba de 10 segundos no te dice si estás infectado con coronavirus. Repeticiones de esta declaración falsa, incluidas algunas que dicen ser de “un miembro del directorio del hospital de Stanford” han circulado en varias plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp.

Información falsa sobre COVID-19:

El primer párrafo de la publicación dice que la información proviene de un “médico japonés”, pero luego cambia la presunta fuente a “expertos taiwaneses”.

La publicación afirma que podría tomar entre 14 y 27 días para que aparezcan los síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus en una persona infectada, una declaración que es inconsistente con la información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, que dicen que los síntomas podrían mostrarse entre dos a 14 días ( here ).

El texto también afirma que "para cuando (la persona infectada) tiene fiebre y/o tos y va al hospital pulmonar, el paciente podría tener un 50% de fibrosis y ya sería muy tarde". Reuters habló con el médico Thomas Nash, internista, neumólogo y especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, en la Ciudad de Nueva York, sobre si las afirmaciones de la publicación son precisas ( here ).

Afirmaciones sobre fibrosis:

Nash dijo que la frase “50% de fibrosis” no es un concepto médico y que el término correcto es “50 por ciento de función pulmonar o 50 por ciento de volumen” en casos de enfermedad pulmonar, incluida la fibrosis quística o pulmonar.

La fibrosis quística, según la Clínica Mayo ( here ), es un "desorden hereditario que causa grave daño a los pulmones, sistema digestivo y otros órganos del cuerpo". Como condición hereditaria, la fibrosis quística se pasa de padre a hijo y no es un efecto secundario de ninguna enfermedad infecciosa, incluido el COVID-19 causado por el coronavirus.

La fibrosis pulmonar, según la Clínica Mayo ( here ) "deja cicatrices y engrosa el tejido en torno y entre los sacos aéreos (alvéolos) en sus pulmones. Esto hace más difícil que el oxígeno pase al torrente sanguíneo". Según el doctor Nash, "la fibrosis tarda meses, si no años en desarrollarse". Las causas potenciales incluyen la exposición a toxinas y contaminantes, tratamientos de radiación, ciertos medicamentos como los usados en quimioterapias, medicamentos cardiacos, medicamentos antiinflamatorios y algunos antibióticos y condiciones médicas potencialmente dañinas para los pulmones, como la dermatomiositis, la polimiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la sarcoidosis, la esclerodermia y la neumonía.

Es verdad que el COVID-19 puede llevar a una neumonía en algunos pacientes, según los CDC ( here ). La neumonía, definida aquí por los CDC ( here ), es "una infección de los pulmones que puede causar una enfermedad leve a grave en las personas de todas las edades". Nash dice que quienes tienen mayor riesgo de desarrollar una neumonía por una infección de coronavirus son las personas mayores de 60 años y aquellos con enfermedades preexistentes, con enfermedades pulmonares como el asma, enfisema o cualquier otra forma de fibrosis, "un enorme factor de riesgo para meterse en problemas". ( here )

El doctor Nash dijo a Reuters que algunas personas reaccionan a la neumonía desarrollando una inflamación, lo que puede llevar a la fibrosis. Sin embargo, “nadie sabe qué va a pasar con esos pacientes (de coronavirus) que sobrevivieron a la neumonía”, afirmó Nash. Y si bien es “altamente probable que alguien que sobrevivió a un tratamiento con ventilador mecánico en la UCI después del coronavirus tendrá pulmones con cicatrices”, el COVID-19 “es nuevo y nadie en el planeta sabe si causa fibrosis”.

Según los CDC ( here ) los síntomas típicos del coronavirus son la tos, fiebre y dificultades respiratorias. Tales síntomas no son señales de una infección pulmonar, ni de neumonía. Como explica aquí la Clínica Cleveland, "la mayoría de los casos de COVID-19 son leves y sólo un pequeño porcentaje de pacientes necesitará de hospitalización". Nash dijo a Reuters, "las personas que desarrollan neumonía por COVID-19 son personas con condiciones preexistentes. No está ocurriendo en personas que son pacientes ambulatorios".

Declaración sobre contener la respiración como prueba para el COVID-19:

El texto ofrece instrucciones para una prueba de 10 segundos que en realidad no indica si alguien tiene coronavirus. Dice que si puedes “inhalar profundo y contener la respiración por más de 10 segundos (...) sin toser y sin dificultad, sin ansiedad o presión en el pecho, muestra que no tienes fibrosis y generalmente indica (...) que no hay infección”, recomendando que uno se examine “cada mañana en un ambiente con aire fresco”.

Nash dijo a Reuters que no puedes examinar si tienes fibrosis de esta forma, que esta supuesta prueba es "solo una invención". Él dijo que el diagnóstico de la fibrosis requiere una prueba de función pulmonar en la que el paciente "respira en un tubo que está conectado a un computador que analiza la función pulmonar". ( here )

Si tiene síntomas de COVID-19 ( here ), la única forma de saber definitivamente su está infectado con coronavirus es recibir el "nuevo equipo de pruebas de laboratorio para uso en exámenes de muestras de pacientes para el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa COVID-19". ( here )

Declaración sobre mantener la garganta húmeda en las pruebas para el COVID-19:

Por último, la publicación recomienda a la gente “asegurarse de que la boca y la garganta estén siempre húmedas” consumiendo agua cada 15 minutos, afirmando que “incluso si el virus entra en su boca, beber agua u otros fluidos ayudará a llevarlo por el esófago al estómago, donde el ácido hidroclórico del estómago matará a los gérmenes. Si no bebes suficiente agua de manera regular, el virus puede entrar por las vías aéreas y llegar a los pulmones, lo que es muy peligroso”.

Según el doctor Nash, “beber cantidades excesivas de agua no repele a los gérmenes”. Como la principal zona para contagiarse de COVID-19 es el área nasofaríngea, o nariz y senos nasales, “beber agua no tiene impacto”. Nash recomendó “beber agua si uno tiene sed”, pero enfatizó que eso “no tiene ninguna relación con fortalecer el sistema inmunológico”.

VEREDICTO:

Falso: Los síntomas del coronavirus no causan fibrosis. Aunque los pacientes de coronavirus pueden desarrollar una neumonía (que eventualmente puede llevar a una fibrosis pulmonar), los expertos aún no saben suficiente sobre el COVID-19 para determinar sus efectos a largo plazo. La prueba de contener la respiración por 10 segundos es falsa, sólo los exámenes aprobados para el COVID-19 pueden detectar la enfermedad. Beber agua no repela la infección por coronavirus.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters.