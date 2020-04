Declaración falsa: UNICEF recomienda "exposición al sol, gárgaras con agua saladay alejarse de los helados" para prevenir el coronavirus

Una fotografía que circula en las redes sociales supuestamente muestra consejos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en relación con el nuevo coronavirus. El documento, que incluye el logotipo de la organización, enumera una serie de recomendaciones que incluyen "beber agua caliente" y "mantenerse alejado del helado" ( here , here ).

UNICEF confirmó a Reuters que este no es un documento emitido por la organización, y agregó:

"Desafortunadamente, es otro ejemplo del tipo de información errónea que hemos visto circular en las redes sociales de todo el mundo. La información errónea en tiempos de crisis de salud puede provocar que las personas queden sin protección o sean más vulnerables al virus. También puede propagar la paranoia, el miedo y la estigmatización, y tener otras consecuencias como ofrecer una falsa sensación de protección. Estamos alentando al público a protegerse y proteger a su familia al obtener información precisa de fuentes confiables ( here , here , here )".

La publicación hace varias afirmaciones:

1. El coronavirus es de gran tamaño con un diámetro celular de 400-500 micro y por esta razón * cualquier máscara impide su entrada *.

2. El virus no se deposita en el aire sino que está conectado a las superficies, por lo que * no se transmite por aire *.

3. Cuando cae sobre una superficie metálica, el coronavirus vivirá 12 horas, por lo que * lavarse las manos con jabón * y agua es suficiente.

4. Cuando cae sobre la tela, el coronavirus permanece durante 9 horas, por lo que * lavar la ropa * o * exponerse al sol durante dos horas * cumple el propósito de matarlo.

5. El virus vive en las manos durante 10 minutos, por lo que poner un * esterilizador de alcohol * en el bolsillo cumple con el propósito de prevención.

6. Si el virus se expone a una temperatura de 26 ° - 27 ° C, se eliminará, ya que no vive en regiones cálidas. También * beber agua caliente y la exposición al sol * pueden lograrlo y * mantenerse alejado del helado y comer frío * es importante.

7. * Hacer gárgaras con agua tibia y salada * mata los gérmenes de las amígdalas y evita que se filtren a los pulmones.

8. LLevar a cabo estas instrucciones cumple el propósito de prevenir virus.

Varios centros regionales de UNICEF han recurrido a Twitter para alertar sobre las publicaciones que se les atribuyen incorrectamente ( here , here , here , here ). UNICEF Pakistán tuiteó: “Cuidado con la información errónea. El mensaje en esta foto NO es de UNICEF. La información que contiene no es precisa ”( here ).

El 6 de marzo de 2020, Charlotte Petri Gornitzka, Directora Ejecutiva Adjunta de Alianzas de UNICEF, abordó la ola de información errónea sobre el brote de COVID-19. Gornitzka dijo: "Por ejemplo, un mensaje en línea reciente y erróneo que circula en varios idiomas en todo el mundo y que pretende ser una comunicación de UNICEF parece indicar, entre otras cosas, que evitar el helado y otros alimentos fríos puede ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad . Esto es, por supuesto, totalmente falso ( here ).

Verificación de cada una de las afirmaciones:

Cualquier máscara impide la entrada de coronavirus, parcialmente falso.

Es engañoso decir que "cualquier máscara" impide la entrada de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "las máscaras son efectivas solo cuando se usan en combinación con la limpieza frecuente de las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón" ( here ). Vea nuestra verificación de datos sobre cómo las máscaras de tela son recomendables, pero solo como último recurso here .

Las máscaras se recomiendan con mayor frecuencia para el personal médico y aquellos que están enfermos. Según la BBC, "los virólogos son escépticos sobre la efectividad [de las máscaras quirúrgicas] contra los virus en el aire. Pero hay alguna evidencia que sugiere que las máscaras pueden ayudar a prevenir las transmisiones de boca a boca " ( here ).

El coronavirus no se transmite por el aire - no concluyente

Un estudio detectó que el virus podría permanecer viable e infeccioso en gotas en el aire durante horas ( here ), pero la investigación en un entorno clínico en Singapur no registró la presencia del virus en muestras de aire de la habitación de un paciente ( here ). En el último caso, los investigadores notaron que se había producido algún intercambio de aire en esa habitación, lo que podría diluir la presencia del virus, y que se necesitarían más estudios para confirmar los resultados preliminares.

En su sitio web, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dejan en claro que "COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo cómo se propaga". Dicen que se cree que el coronavirus se propaga principalmente de persona a persona a través del contacto cercano y las gotas cuando una persona infectada estornuda y tose ( here ).

Coronavirus vive 12 horas en metal - verdadero

Según un estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), el SARS-CoV-2 es estable durante varias horas o días en diferentes superficies. Puede sobrevivir hasta 4 horas con cobre, hasta 24 horas con cartón y hasta tres días con acero inoxidable y plástico ( here ). La OMS señala que esto también puede variar en condiciones como la temperatura o la humedad del medio ambiente ( here ).

Los CDC informan que la limpieza y desinfección de superficies es una medida de buenas prácticas para la prevención de COVID-19 ( here ).

El coronavirus vive 9 horas en la tela - no probado

Reuters no pudo encontrar ningún estudio sobre la duración del SARS-CoV-2 en telas. De acuerdo con las recomendaciones de los CDC para hogares con personas infectadas o posiblemente infectadas, la ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras personas. Se recomienda usar guantes desechables al manipular artículos sucios, lavar los artículos de acuerdo con las instrucciones de la lavadora y secarlos con la temperatura más alta recomendada ( here ).

El virus muere si se expone a 26-27 grados C, ya que no vive en regiones cálidas - no comprobado

Los CDC afirman que aún se desconoce cómo el clima y la temperatura afectan la propagación de COVID-19.

"En general, los coronavirus sobreviven por períodos más cortos de tiempo a temperaturas exteriores más altas y mayor humedad que en ambientes más fríos o secos. Sin embargo, no tenemos datos directos para este virus, ni tampoco tenemos datos directos para un corte basado en la temperatura para la inactivación en este momento". Los CDC instan a las personas a seguir la orientación oficial independientemente de la temperatura ( here ).

Muchos casos de coronavirus se están registrando en países más cálidos. La temperatura del cuerpo humano es de 37 grados centígrados, por lo que esta afirmación solo podría referirse a condiciones externas.

Beber agua caliente y mantenerse alejado del helado - falso

Ni beber líquidos calientes ni comer alimentos fríos influirá en la temperatura central del cuerpo, por lo que no afectaría las posibilidades de combatir el virus.

Hacer gárgaras con agua salada mata el virus - falso/no probado

La OMS explica en su página de "cazadores de mitos" que no hay evidencia que sugiera que el agua salada elimine el virus de la corona. Vea la verificación de hechos de Reuters sobre este reclamo here .

VEREDICTO

Falso: este no es un documento de UNICEF, la mayoría de las instrucciones de esta declaración no se recomiendan para prevenir el coronavirus.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .