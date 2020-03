Declaración falsa: la terapia de vapor mata el coronavirus

Usuarios han estado compartiendo contenido en línea que afirma que la terapia de vapor mata el coronavirus.

Algunas variaciones de esta afirmación agregan otros ingredientes al agua hirviendo o al vapor, como naranja o limón ( here ) y aceite de menta ( here ). Otra publicación explica: "Esta técnica matará a la Rona en su conducto nasal y garganta. Agregue aceites esenciales o rodajas de los siguientes productos para obtener beneficios adicionales. Ajo, jengibre, cayena, tea tree, eucalipto o nim. Hay muchos otros productos que puede agregar. Realice una búsqueda en Google de 'alimentos con hierbas antivirales' para ver si algo de lo que ya tiene en su cocina funcionará ". ( here )

Estas afirmaciones aconsejan a las personas que hiervan agua, a veces con otros ingredientes, luego coloquen su cara sobre el vapor e inhalen para matar o eliminar el coronavirus. Algunas publicaciones aconsejan al usuario que haga esto durante 15 minutos o por el tiempo que puedan resistir.

Una publicación afirma: "Tratamiento térmico con vapor para virus respiratorios. Un remedio natural que mata el coronavirus, la influenza y el rinovirus". ( here )

Ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren la terapia de vapor con ningún ingrediente como cura para el coronavirus. Un representante de los CDC le dijo a Reuters que no estaba al tanto de ningún estudio científico que muestre que la terapia de vapor ayuda con el coronavirus.

La terapia de vapor puede ayudar a reducir la mucosidad como un curso de acción suplementario para dar algo de alivio al lidiar con un resfriado o gripe ( here ), pero en general, faltan estudios científicos que muestren evidencia de su utilidad ( here ).

Además, la práctica conlleva riesgos.

Un estudio publicado por la Asociación Española de Pediatría señala que es evidente que, independientemente de cómo se aplique esa terapia, conlleva un riesgo de quemaduras. La técnica habitual de cubrir la cabeza con una toalla sobre un recipiente con agua caliente es peligrosa debido al vapor, el líquido caliente o incluso el contacto potencial con el recipiente. ( here )

La American Burn Association explica: "El agua caliente quemará la piel a temperaturas mucho más bajas que el punto de ebullición (212°F /100°C). De hecho, solo toma 3 segundos de exposición a agua a 140°F/60°C para causar ¡una quemadura lo suficientemente grave como para requerir cirugía!" ( here )

Estas publicaciones afirman que la inhalación del vapor del agua hirviendo, a veces con varios ingredientes agregados, matará el coronavirus. Esto es falso. Si bien puede ayudar a aliviar síntomas como la congestión, la inhalación de vapor también conlleva el riesgo de quemaduras.

VEREDICTO

Falso: la terapia de vapor no matará el coronavirus

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .