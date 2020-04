Declaración falsa: En China el coronavirus sólo golpeó a Wuham, mercados accionarios no fueron afectados

Múltiples afirmaciones en redes sociales aseguran que en China, la propagación del coronavirus sospechosamente estaba confinada a la ciudad de Wuham, asegurando que el virus no "viajó" a Pekín o Shanghái, por ejemplo. Algunas publicaciones también dicen que el mercado bursátil chino no se vio afectado por la propagación de la pandemia, a diferencia de Estados Unidos y Europa ( here ).

Algunas publicaciones incluyen aseveraciones que aluden a una posible conspiración del Gobierno chino y miembros del partido demócrata en Estados Unidos para paralizar financieramente a Estados Unidos y darle un entorno negativo a la administración del presidente Donald Trump.

TEMORES AL VIRUS AFECTAN MERCADOS BURSÁTILES CHINOS

A inicios de febrero, cuando ciudades como Wuhan estaban en cuarentena, los temores sobre la propagación del coronavirus borraron 393.000 millones de dólares del mercado de valores de China, pese a las medidas de apoyo del gobierno, informó Reuters ( here ). Una caída de casi el 8% en el índice compuesto de Shanghái fue su mayor desplome diario en más de cuatro años.

La pérdida en valor de mercado se produjo incluso cuando el banco central chino realizó su mayor inyección de efectivo al sistema financiero desde 2004 y a pesar de los aparentes movimientos regulatorios para frenar la liquidación.

Para mediados de marzo, datos de producción fabril siguieron resaltando el impacto de la pandemia en el país, a medida que los mercados accionarios chinos caían nuevamente a mínimos de seis semanas ( here ). Por lo tanto, la aseveración de que los mercados bursátiles chinos no se vieron afectados por el avance del virus no son ciertas.

CASOS DE CORONAVIRUS CONFIRMADOS A TRAVÉS DE CHINA

A medida que comienza a reducir sus estrictas medidas para frenar al coronavirus, China ha instado a las autoridades a prestar más atención a los casos asintomáticos, como parte de los esfuerzos para calmar los temores del público de que un gran número de personas infectadas no han sido denunciadas.

Los residentes y el personal médico en Wuhan dijeron a Reuters que los problemas de prueba en algunos hospitales significaban que algunas personas infectadas no fueron identificadas y, por lo tanto, no se incluyeron en los datos oficiales ( here ).

Pese a las críticas relacionadas con la falta de transparencia del Gobierno chino, los datos oficiales de coronavirus publicados por funcionarios de salud chinos e informados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) refutan las afirmaciones hechas en las redes sociales de que solo Wuhan se vio afectado.

Un informe temprano de la situación del coronavirus de la OMS del 20 de enero confirmó la presencia de casos de coronavirus en la provincia de Guangdong, así como en los municipios de Pekín y Shanghái ( here ).

La información de la Comisión Nacional de Salud de China también confirma que se identificaron casos de coronavirus en Pekín y Shanghái, extendiéndose más allá de la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan, el epicentro del virus ( here ). Hasta el 28 de marzo, la comisión confirmó 7 casos de coronavirus recién importados en Shanghái y 4 en Pekín ( here ).

Un mapa interactivo de estadísticas de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, una fuente académica confiable de información sobre el desarrollo de la pandemia, también corrobora que en China, el coronavirus se extendió más allá de las fronteras de Hubei ( here ). Por lo tanto, las afirmaciones en las redes sociales que afirman que en China el coronavirus estaba limitado geográficamente a la ciudad de Wuhan también son inexactas.

Sin embargo, es cierto que Pekín y Shanghái, ambas ciudades que han adoptado medidas estrictas destinadas a reducir las tasas de transmisión, hasta ahora han evitado un brote importante de coronavirus. En un informe de la agencia de noticias estatal china Xinhua, se cita al jefe del equipo médico de Shanghái que lucha contra el virus diciendo que "las medidas tomadas por Shanghái en el último mes son efectivas" ( here ).

VEREDICTO

Falso: el coronavirus se propagó más allá de la ciudad de Wuhan, incluso si hasta ahora no ha causado brotes importantes en Pekín y Shanghái. El mercado bursátil chino se ha visto afectado por el virus.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .