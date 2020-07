Fact check: Pantalla de croma verde fue añadida a imagen de cementerio en Brasil

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Usuarios de las redes sociales están compartiendo dos fotografías de enterradores con trajes protectores, una de las cuales muestra una gran pantalla de croma verde al fondo de un estudio, con comentarios que aseguran que la gente está siendo engañada sobre la cifra de muertes por el COVID-19. La afirmación es falsa: la pantalla verde fue agregada con Photoshop en la imagen original, que muestra el mayor cementerio de Brasil.

Ejemplos de la afirmación pueden verse here , here , here , here y here .

La primera fotografía, que lleva un logo de Reuters, es una imagen real de trabajadores en el cementerio de Vila Formosa, en Sao Paulo, el 2 de abril. La imagen puede verse (pantallazo en el 00:08) here . En ese momento, con casi 60 entierros al día, los enterradores de Vila Formosa estaban convencidos de que el coronavirus estaba matando en silencio a mucha más gente de la que indicaban las estadísticas oficiales ( here ). Se pueden ver imágenes más recientes del cementerio here .

La segunda imagen es una versión de la superior con una pantalla de croma verde (el fondo unicolor que suele usarse en las filmaciones para poder editar el fondo de personas en movimiento). La afirmación incluye el texto en español “todo es una mentira”, lo que implica que la escena del cementerio fue preparada en un estudio. No obstante, es la segunda imagen, y no la primera, la que es falsa.

La imagen del estudio con la pantalla de croma verde que aparece en la foto alterada es visible here .

Hasta el 2 de julio de 2020, Brasil tenía el segundo número más alto de casos de COVID-19, por detrás de Estados Unidos, con 1.447.523 casos registrados y 60.610 muertes ( here ).

VEREDICTO

Falso. Esta afirmación está basada en una fotografía que fue alterada para incluir un estudio con una pantalla de croma verde.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .