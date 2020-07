Fact Check: Atribuyen falsamente a C.S. Lewis una cita sobre el “miedo a enfermar”

Algunos usuarios de las redes sociales están compartiendo una cita erróneamente atribuida a C.S. Lewis que describe “el miedo a enfermar” y sus efectos, sugiriendo que el escritor británico profetizó la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no hay constancia de que Lewis escribiera tales palabras.

La supuesta cita comienza: “¿Y cómo te las arreglaste para llevar tantas almas al infierno en ese momento? -Por miedo. (...) Miedo a enfermar.” También se incluyen estos pasajes: “no tuvieron contacto humano durante días y días”, “perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros” y “no salieron de su casa, no caminaron, no visitaron a sus familiares”.

Una versión de esta afirmación ( here ) sostiene que la cita aparece en The Screwtape Letters, un libro de Lewis de 1942 y publicado en español como Cartas del diablo a su sobrino. Consiste en un conjunto de cartas escritas por un diablo, Screwtape, a su sobrino, Wormwood, en las que Lewis examina cuestiones teológicas relacionadas con la tentación ( here ).

Los pasajes presentados en esta atribución no aparecen en el libro ( here ).

Otras repeticiones de este mensaje ( here , here , here y here ) atribuyen el extracto a un libro de C.S. Lewis supuestamente titulado The Devil's Letters to His Nephew, es decir, "Cartas del Diablo a su sobrino", una traducción literal del título de la edición española ( amzn.to/2WbiyS3 ).

El profesor Joel Heck de la Concordia University Texas, autor de cuatro libros sobre C.S. Lewis, dijo a Reuters que estas palabras no fueron escritas por el autor. “No es Lewis. La teología [aparentemente cristiana] encaja con Lewis, y el lenguaje suena un poco al estilo de Screwtape, por lo que resulta verosímil”, dijo Heck en un correo electrónico.

William O'Flaherty, investigador de citas falsamente atribuidas a C. S. Lewis, también desacreditó esta cita here .

El equipo de Reuters Fact Check ha desacreditado anteriormente otra cita mal atribuida a Lewis, más conocido por su obra "Las Crónicas de Narnia", here .

VEREDICTO

Falso. C.S. Lewis no escribió las palabras “proféticas” que se le atribuyen en la publicación.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .