Fact check: Una publicación mezcla datos de las elecciones primarias y de las generales en el estado de Pensilvania para sugerir irregularidades en el voto por correo en EEUU

Tres semanas después de que los principales medios de comunicación declararan la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 de Estados Unidos, Doug Mastriano, senador estatal por el distrito 33 de Pensilvania, sugirió en Twitter que se habían producido irregularidades durante la votación en su decisivo estado, pues según el senador se habrían contado más de un millón de votos “extra” emitidos por correo. Esta afirmación, que mezcla el número total de votos por correo de las elecciones primarias de junio de 2020 con el total de las elecciones generales del 3 de noviembre, es falsa.

Haciéndose eco de las infundadas acusaciones de fraude electoral del presidente Donald Trump, Mastriano publicó en su cuenta de Twitter una imagen que supuestamente muestra “votos oficiales de Pensilvania (@11/24 8 PM)” desglosados por candidato y método de votación. El texto que sigue a continuación dice: “Pensilvania informa que envió por correo 1.823.148 votos, de los cuales 1.462.302 fueron devueltos (por los votantes para su recuento). Sin embargo, el total de votantes por correo es de 2.589.242... ¿De dónde vinieron los 1.126.940 votos extra?”

La publicación de Mastriano del 27 de noviembre, que incluye el comentario "Esto fue publicado en la pantalla principal de nuestro Departamento de Estado pero posteriormente fue eliminado", puede consultarse here . Varias publicaciones de Facebook e Instagram en las que se difunde esta afirmación pueden consultarse here y here .

Las cifras de 1.823.148 votos enviados por correo y 1.462.302 devueltos por los votantes de la publicación corresponden a los datos de Pensilvania de las elecciones primarias de este año, que se celebraron el 2 de junio de 2020. Contrariamente a la afirmación de Mastriano de que los datos se publicaron en la página principal del Departamento de Estado pero posteriormente fueron eliminados, los datos todavía están disponibles para su consulta: here .

Como se observa debajo de la tabla de datos del enlace anterior, se registraron 1.823.148 solicitudes de voto por correo para las elecciones primarias de 2020 en Pensilvania. Según la página 10 de un informe del Departamento de Estado de Pensilvania publicado el 1 de agosto ( here ), durante las primarias se emitieron 1.459.555 votos por correo y votos ausentes.

Sin embargo, la tabla difundida en las publicaciones de redes sociales destaca los números notificados por el estado para las elecciones generales de 2020. Según los informes del Departamento de Estado de Pensilvania sobre los resultados de las elecciones ( www.electionreturns.pa.gov/ ), más de 2,6 millones de habitantes de Pensilvania votaron por correo por Trump, Biden o el candidato libertario Jo Jorgensen en las elecciones generales. Se contaron 595.538 votos por correo para Trump, 1.995.691 para Biden y 53.318 para Jorgensen.

VEREDICTO

Falso. Al mezclar los números de las elecciones primarias con los de las generales de 2020, esta afirmación de que se emitieron 1.126.940 votos por correo “extra” en Pensilvania durante las elecciones generales de EEUU de noviembre es falsa.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .