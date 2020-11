Fact check: Discrepancias en registros de votos de Detroit son de una demanda del 2019 y fueron corregidas antes de la elección

Usuarios de las redes sociales han estado compartiendo un gráfico que sugiere que hubo miles de registros fraudulentos de votantes en Detroit. Sin embargo, esta información proviene de una demanda presentada en diciembre de 2019 que se resolvió en junio de 2020, antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones ( here , here , here , here ) parecen mostrar un gráfico de un reporte televisivo del canal de noticias Fox2 con el encabezado “Demanda lista de votantes de Detroit. Presentada por Public Interest Legal Foundation”. El gráfico inferior dice, “4.788 registros duplicados; 32.519 votantes registrados más que votantes elegibles; 2.503 muertos registrados; un votante nacido en 1823 ". Algunas publicaciones dicen: “¡¡Los muertos vivientes han votado en enooormes cantidades!! #FraudeVotante” y “Justo ante tus propios ojos. #DetenganElRobo”.

Las estadísticas provienen de una demanda ( here , here ) publicada contra la Ciudad de Detroit en diciembre del 2019 por The Public Interest Legal Foundation (PILF) ( publicinterestlegal.org ). La demanda dice que la Ciudad de Detroit no mantuvo los registros de votantes razonablemente precisos y actuales como lo requiere la ley federal.

PILF dijo en un resumen de la demanda que, entre otras preocupaciones, el número de personas registradas fallecidas mayores de 85 años en Detroit fue de 2.503, que la cantidad de registros marcados por posible duplicación o triplicación fue de 4.788, y que se declaró que un registrado había nacido en 1823 ( here ).

El reporte de Fox 2 sobre la demanda fue en diciembre del 2019 ( here ).

La demanda fue rechazada el 29 de junio del 2020, antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, porque PILF dijo que los acusados en Detroit y el secretario de Estado de Michigan habían actuado sobre los datos proporcionados a ellos ( here , here ).

Los abogados de PILF escribieron que los “acusados tomaron medidas sobre la lista de posibles inscritos fallecidos proporcionada por el demandante. Además, casi todos los registros duplicados sobre los que el demandante llamó la atención de los demandados se han corregido “.

La secretaria de la ciudad de Detroit, Janice Winfrey, dijo a Detroit News ( here ) que el caso del registrado que había nacido en 1823 fue un “error tipográfico”

La declaración también fue verificada por Snopes ( here ), Politifact ( here ) y Lead Stories ( here ).

Reuters desacreditó otras publicaciones falsas o engañosas sobre el recuento de votos en Detroit y Michigan ( https:// reuters.com/article/uk-factcheck-detroit/fact-check-republican-and-democrat-challengers-were-present-inside-detroit-count-idUSKBN27L2DR , https:// reuters.com/article/uk-factcheck-video-journalist-detroit-ba/fact-check-video-shows-journalists-filming-gear-in-red-wagon-not-ballots-idUSKBN27L2UN , https:// reuters.com/article/uk-fact-check-biden-vote-spikes-mi-wi/fact-check-biden-vote-spikes-and-county-recount-do-not-prove-democrats-are-trying-to-steal-the-election-in-michigan-and-wisconsin-idUSKBN27L2RL ).

VEREDICTO

Falta contexto. Las cifras provienen de una demanda que se presentó en diciembre del 2019 y se resolvió en junio de 2020, después de que la ciudad de Detroit tomó medidas para corregir los registros.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Leer más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .