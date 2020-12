Fact check: Autoridades sanitarias y especialistas no recomiendan el uso de dióxido de cloro para el tratamiento o prevención del COVID-19 (o de ninguna enfermedad)

En redes sociales circulan publicaciones que alegan que el dióxido de cloro, una sustancia que se utiliza para potabilizar el agua y desinfectar superficies, es un tratamiento o profiláctico eficaz y seguro para el COVID-19. Autoridades sanitarias, incluidas la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en México no avalan este uso para el COVID-19 u otra enfermedad. Especialistas consultados por Reuters advierten que no hay evidencia científica que respalde su uso.

Uno de los contenidos circulando en redes sociales ( here , here ) es un fragmento de una conferencia ( here ) de la organización que se identifica como la “Coalición Mundial Salud y Vida” (COMUSAV) y que promueve el uso de la solución de dióxido de cloro (CDS).

Además de revisar la información pública disponible de autoridades sanitarias, Reuters contactó a dos especialistas: el Dr. Mariano Madurga, farmacéutico, experto en farmacovigilancia, quien fuera funcionario del Ministerio de Sanidad de España y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS www.aemps.gob.es ) y actual experto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ( here ) y el Dr Héctor Mauricio Sánchez Rodríguez, médico internista e infectólogo, miembro del equipo COVID-19 del Hospital San José de TecSalud en México ( www.hsj.com.mx/ ).

Al igual que las autoridades sanitarias, ambos coincidieron en que no hay evidencia científica publicada que pueda respaldar el uso del dióxido de cloro para tratar el COVID-19 y advirtieron que se trata de una sustancia que puede ser tóxica para el organismo.

El DIÓXIDO DE CLORO, El CDS Y MMS

El dióxido de cloro ( ClO2, here ) es un gas amarillento que se utiliza como blanqueador en plantas fabricantes de papel, como potabilizador de agua o para descontaminar superficies. ( here )

Al menos desde el 2010, autoridades sanitarias han advertido sobre el uso de productos de dióxido de cloro como “tratamiento médico” ( here , here , here ). Productos como la “solución mineral milagrosa” (MMS por sus siglas en inglés) han sido promocionados engañosamente como sustancias útiles contra el cáncer, el VIH/Sida y el autismo ( here , here ).

En videoconferencia con Reuters, Madurga explicó la diferencia entre el la “solución mineral milagrosa” (MMS) y la solución de dióxido de cloro (CDS), a lo que se refirió como “la versión 2.0” del MMS.

“Estamos hablando de dos derivados relacionados, como primo-hermano". El MMS, es clorito de sodio (NaClO2, here) que, mezclado con ácido clorhídrico produce dióxido de cloro. Mientras que el CDS, es una solución acuosa que se genera al disolver el dióxido de cloro en agua. “Esta solución al 0.3% es la que se comercializa como potabilizador” y la que ahora también promueven para tomarlo de manera “terapéutica”.

NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA

La misma COMUSAV reconoce que no hay evidencia científica para respaldar el uso de esta sustancia, de acuerdo con un dossier compartido por la organización. Reuters solicitó acceso a los documentos presentados en esta conferencia ( here ) pero la organización no ha compartido estos archivos.

“No podemos subestimar el hecho de que aún no hay suficiente evidencia en la literatura científica que indique el uso de los CDS para la profilaxis o para el tratamiento etiológico de los casos de COVID-19 de cualquier gravedad”, indica el documento. Según la organización enfrentan “dificultades para la aprobación de los ensayos clínicos”.

En entrevista telefónica, Sánchez dijo a Reuters que “No hay un sustento que nos oriente a que (el dióxido de carbono) pudiera ser benéfico”, como tratamiento o profiláctico para una enfermedad. “Se necesita un estudio representativo, emplear el método científico y publicar en revistas avaladas” y señaló que la sustancia “pudiera ser tóxica y deletérea para nuestro organismo”.

Coincidentemente, Madurga recalcó la necesidad de un trabajo científico, pues aunque los defensores de la sustancia aseguran que “hay infinidad de casos” de éxito, no hay “ninguno se haya publicado en una revista biomédica durante los últimos 10 años, salvo datos in vitro, o en animales, pero no en enfermos con resultados evidentes de eficacia clínica y con un grupo de control, para que sea un estudio experimental reproducible.

AUTORIDADES SANITARIAS NO LO RECOMIENDAN

El 23 de julio, la COFEPRIS dijo en un comunicado ( here ) que “no cuenta con evidencia científica que determine el uso de dicho producto para el tratamiento de ninguna enfermedad” y alertó a la población suspender “inmediatamente” el uso de productos derivados del dióxido de cloro.

“La COFEPRIS no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, por lo que su uso representa un riesgo a la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución.”

“Actualmente no se cuenta con estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y no hay protocolos de investigación registrados que avalen su uso clínico”, añadió.

Reuters contactó a COFEPRIS para confirmar su postura actual respecto al uso de esta sustancia y actualizará este artículo acorde a su respuesta.

El subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, también ha advertido sobre el uso del dióxido de cloro para el COVID-19 ( here , here ).

En 2019, la FDA solicitó “del modo más apremiante a los consumidores a no comprar ni usar estos productos” ( here ). En abril del 2020, la agencia declaró que “no se ha demostrado que los productos de dióxido de cloro sean seguros y efectivos para ningún uso, incluido COVID-19.” ( here )

La OPS tampoco recomienda el uso de estos productos para tratar el COVID-19 ni otras enfermedades ( here).

En un video ( here ), el Dr. Carlos Rosales, Jefe de Departamento de Inmunología en la UNAM, advirtió sobre la toxicidad de la sustancia. “No se arriesguen, no consuma ninguno de estos productos (de dióxido de cloro), no sirven para curar el virus y sí son altamente tóxicos”, dijo.

EL CLO2 NO OXIGENA LA SANGRE

Algunas publicaciones en redes sociales alegan que el dióxido de cloro “oxigena la sangre” ( here , here ) pero esto es falso.

Meedan Digital Health Lab, un centro de información de salud pública, en advertencia contra el uso del dióxido de cloro para curar el COVID-19, se refirió a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) dijeron que la ingestión del dióxido de cloro es generalmente seguro en los usos ya recomendados, es decir, como purificador de agua contaminada por ejemplo, pero no como cura contra las enfermedades. Cantidades más grandes pueden dañar a la sustancias en la sangre que transportan oxigeno por el cuerpo ( here ).

El dióxido de cloro no oxigena la sangre, de hecho, la oxida. Como explica Salud con Lupa aquí ( here ), el dióxido de cloro se comporta como un agente oxidante con cualquier tipo de compuesto orgánico (virus, bacterias y proteínas), por eso se utiliza como potabilizador o desinfectante. Sin embargo, cuando una persona lo consume, la sustancia puede oxidar la hemoglobina (Hgb) y formar metahemoglobina. La metahemoglobina es “incapaz de transportar el oxígeno en la sangre y, en consecuencia, de liberarlo de manera efectiva en los tejidos del cuerpo”.

Una de las “evidencias” que presenta el grupo COMUSAV en su conferencia ( here , alrededor del minuto 34:20) es que los niveles de saturación de oxígeno “aumentan” inmediatamente luego del consumo de CDS, según lo marcado en el oxímetro. Esto no necesariamente prueba su “eficacia”.

Sánchez destacó que los oxímetros pueden variar “en muchas circunstancias”, por ejemplo, al estar en reposo o corriendo. El esmalte de uñas o el movimiento excesivo del paciente, son otros factores que pueden generar una lectura errónea del oxímetro ( here )

La ingesta de dióxido de cloro también puede generar una lectura imprecisa. El académico de la UNAM, Carlos Antonio Rius Alonso explicó aquí ( here ) que la formación de metahemoglobina hace que oxímetro aparentemente registre un incremento, aunque se esté reduciendo la cantidad de oxígeno en la sangre, pues la metahemoglobina “absorbe fuertemente” una de las dos longitudes de onda que mide el aparato ( here ).

Este proceso es explicado a detalle aquí ( here y here , página 21).

EL ClO2 NO ES UN OXIDANTE “ESPECÍFICO”

Otro de los argumentos que parece utilizar la organización es que el CDS solo destruye las células infectadas por COVID-19. “Donde encuentra el virus lo elimina”, dice uno de los ponentes alrededor del minuto 24:05 ( here ).

Sin embargo, Madurga negó que se trate de un oxidante “específico”. “Es algo que destruye toda materia viva. Cualquier proteína, cualquier sustancia biológica es destruida por oxidación”, incluidas, por ejemplo, las bacterias del tracto intestinal que ayudan con la digestión ( here ).

LA DOSIS

Al preguntarle sobre la toxicidad de esta sustancia, Madurga se refirió a la frase del alquimista, médico y astrólogo del siglo XVI Paracelso ( here ): “Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. Solo la dosis hace que una cosa sea veneno” y explicó que el consumo de un compuesto en ciertas dosis puede no causar efectos en la salud, “pero esto no significa que sea inocuo, más cuando hablamos de un compuesto que se rotula como no apto para el consumo humano, excepto como potabilizador de agua para consumo”.

Panelistas del webinar de la OPS “Toxicidad del dióxido de cloro (COVID-19)” recalcan que “la dosis no es lo más importante”, sino que el producto no cuenta con estudios para “garantizar su eficacia y seguridad para el uso que se promociona en el tratamiento de las enfermedades” ( here , página 3).

EFECTOS ADVERSOS

La FDA ha recibido reportes de personas que han experimentado “serios eventos adversos” después de tomar productos de dióxido de cloro, incluyendo “fallo respiratorio, presión sanguínea muy baja y potencialmente mortal, insuficiencia hepática agua, y prolongación del QT (trastorno del ritmo cardiaco)” ( here ).

Una revisión de bases de datos de farmacovigilancia presentada en un webinar de la OPS ( youtu.be/xW37aAWpIvg?t=5431 ) también muestra reportes de efectos adversos por el dióxido de cloro o MMS en Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza, Brasil y Uruguay.

VEREDICTO

Falso. Autoridades sanitarias no recomiendan el dióxido de cloro como tratamiento o profiláctico para el COVID-19 u otra enfermedad. Especialistas señalan que aún no existe evidencia científica publicada que respalde este uso. El consumo de la sustancia puede generar efectos adversos.

Este artículo fue elaborado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos aquí ( here ) .