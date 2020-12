Fact check: La directora de la CIA no fue arrestada, herida ni encontrada muerta

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo contenidos en los que se afirma que la Directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Gina Haspel, fue arrestada, herida o encontrada muerta. Estas afirmaciones, que probablemente tienen su origen en el grupo de teóricos de la conspiración conocido como QAnon, son falsas.

Reuters Fact Check. REUTERS

Pueden consultarse ejemplos de estas publicaciones aquí ( here , here ).

Una captura de pantalla de un artículo fechado el 29 de noviembre de 2020 publicada aquí (here) afirma que Haspel fue arrestada después de ser herida en la ciudad alemana de Fráncfort durante una redada en un edificio de la CIA para asegurar "los servidores".

El artículo dice que cinco miembros de las fuerzas especiales estadounidenses y un agente de la CIA murieron en la redada y que Haspel fue trasladada al Campo de Detención de la Bahía de Guantánamo (GITMO, por sus siglas en inglés) donde fue tratada de sus heridas y procesada “por traición”.

El supuesto artículo añade que Haspel “accedió a ayudar a Trump a cambio de una sentencia de cadena perpetua más leve que podría ser revocada si decide no cooperar”. El artículo incluye errores gramaticales y ortográficos, incluida la incorrecta escritura de Haspel como “Hasple”.

Esta información parece tener su origen en una teoría de conspiración sobre la confiscación por parte del ejército de los Estados Unidos de servidores electorales de la empresa de votación electrónica Scytl en Alemania. Reuters Fact Check desacreditó previamente esta afirmación aquí (here).

Scytl dijo en un comunicado que el ejército de Estados Unidos no les había confiscado nada y que no tienen oficinas en Alemania (aquí here , here ).

Nicole de Haay, portavoz de la CIA, dijo a Reuters en un correo electrónico: “Bueno... esta es la consulta más absurda que he tenido que responder, pero me alegra decirles que la directora Haspel está viva y en buen estado y en la oficina.”

Las afirmaciones de que Haspel fue arrestada y herida en una redada en las oficinas de la CIA o que fue encontrado muerta son falsas. Las publicaciones difundidas en redes sociales no presentan ninguna fuente o prueba de tales afirmaciones. El asalto al edificio donde afirman que fue arrestada o herida no tuvo lugar.

No está claro cuál es el origen de la captura de pantalla compartida en redes sociales ni de la falsa información, pero su divulgación en línea parece tener su principal fuente en grupos y perfiles llenos de contenido de QAnon.

El sitio web Rumor Mill News publicó el 30 de noviembre de 2020 una de estas capturas (here). Reuters encontró una captura de pantalla similar publicada en un sitio web de QAnon el mismo día, que puede consultarse en este archivo de 8kun aquí (here). 8kun, anteriormente 8chan, es un portal de intercambio de mensajes alternativo cada vez más popular entre los teóricos de la conspiración de QAnon (here).

Otra publicación, que puede consultarse aquí (here), muestra una captura de pantalla de una publicación de Twitter que afirma que Haspel fue encontrada muerta por "causas naturales" y que esta información "se está volviendo viral en los círculos estatales pero actualmente hay un estricto bloqueo de la noticia".

Esta publicación tiene su origen en una cuenta suspendida de Twitter (aquí here ) y también fue difundida en el sitio de Qanon consultado por Reuters, que puede consultarse en otro archivo de 8kun aquí (here).

VEREDICTO

Falso. No hay pruebas que demuestren que la directora de la CIA, Gina Haspel, fue arrestada o herida en una redada en un edificio de la CIA en Alemania o encontrada muerta. La redada en sí ha sido desacreditada.

