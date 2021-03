Fact check: History Channel no ha realizado ni emitirá el documental "Tiranos de América Latina"

Un video viral con el supuesto tráiler de un documental de History Channel titulado “Tiranos de América Latina” y que muestra imágenes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega, entre otros, ha sido compartido por varios usuarios en Facebook como si fuera real. El canal de contenidos históricos ni realizó ni prevé llevar adelante ese proyecto.

Una de las publicaciones en la red social, del 20 de febrero, aquí here señala "Lo malo es que los chairos (como se conoce a los seguidores de López Obrador) no tienen History Channel porque eso es un privilegio neoliberal" y comparte un enlace al video subido originalmente a YouTube, de 1 minuto y 13 segundos de duración aquí youtu.be/bDL84AGWdc0 .

El material, visto más de 115.000 veces en YouTube, presenta el logotipo de History Channel e incluso una carátula en blanco y negro del documental en la que puede verse a los mandatarios anteriores junto al brasileño Jair Bolsonaro, el hondureño Nayib Bukele y el desparecido gobernante venezolano Hugo Chávez.

Otras publicaciones subidas a Facebook desde el 16 de febrero incluyeron el video directamente aquí here , aquí here , aquí here , aquí here , aquí here y aquí here . Juntas sumaron miles de reproducciones y hubo muchas más no incluidas en este artículo.

“Para ver nacer a los gobiernos dictatoriales basta con alimentar las emociones de la gente. Aprovechándose de ello, las mentes maquiavélicas comienzan a engendrar el plan para la conquista del poder absoluto”, dice una voz en off sobre el video, acompañada de una música entre épica y ominosa. “El primer paso es dividir a la sociedad culpando de todos los problemas a los gobiernos que les preceden. Colocan en la mente de la gente la semilla del odio contra todo aquello que no sea el proyecto que se proclama”, prosigue el narrador, antes de denunciar que entre las estrategias de esos tipos de administraciones “está censurar a los medios y enemistar a las empresas”. “El peligro real comienza cuando se tiene la mayoría absoluta en el congreso. Toda decisión que tome el maquiavélico personaje será aprobada por los parlamentos y así buscarán perpetuarse en el poder”, añade para finalizar con un “No te pierdas ‘Tiranos de América Latina’, 2 de marzo, solo por History”. Entre las imágenes de esos mandatarios aparece una de la toma del capitolio de los seguidores del estadounidense Donald Trump en el minuto 0:52.

En un comunicado del History Channel enviado a Reuters y firmado por su vicepresidente de marketing, César Sabroso, el canal desmintió a las publicaciones. “Esta información es falsa. History Latin America NO tiene, NI ha producido NI ha adquirido ese citado documental y NO lo tiene programado para ninguna fecha. History NO ha originado NI enviado ningún Twitter NI anuncio o promoción en redes sociales. El twitter, el anuncio o aviso, la promo o demo NO fueron generados por History Latin America... por ende son falsos”, afirmó.

Reuters no pudo identificar el creador original del video circulando en las redes.

VEREDICTO

Falso. History Chanel no ha producido ni prevé difundir un documental llamado “Tiranos de América”, cuyo supuesto trailer se ha vuelto viral en las redes. El canal negó la existencia de ese proyecto.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: here .