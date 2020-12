Fact check: Imagen de eclipse solar es un montaje artístico antiguo, no una foto reciente desde la Estación Espacial Internacional

“Así se miró el eclipse desde La Estación Espacial Internacional... Una magnífica vista”, reza una publicación de Facebook del 15 de diciembre, que incluye una hermosa estampa de la tierra desde el espacio y, a un lado, el sol cubierto por la luna, un día después de que un eclipse solar fuera visible desde algunos puntos de Sudamérica. La imagen es en realidad un montaje artístico que ha circulado por internet y las redes sociales desde hace años.

La publicación, visible aquí here , ha sido compartida en 1,500 ocasiones y provocado 138 comentarios. "Hermoso y a la vez intimidante", opinó una usuaria sobre el hermoso encuadre. "Por fin una foto autentica sin mentiras. La tierra es plana y no redonda como siempre nos la habían mostrado", añadió otra, en alusión a la perspectiva que presenta la falsa fotografía.

Su aparición se produce después de que el 14 de diciembre miles de turistas y residentes en el sur de Chile y Argentina tuvieran la oportunidad de divisar un eclipse solar, pese a las nubes, la lluvia y las restricciones por la pandemia del coronavirus. Ese día, la luna cubrió una estrecha franja de 90 kilómetros desde la pequeña localidad chilena de Puerto Saavedra, en el océano Pacífico, hasta la localidad argentina Salina del Eje, en el Atlántico (aquí here ).

Realizando una búsqueda de imagen inversa y revisando en profundidad las informaciones difundidas en internet sobre esta clase de fenómenos, una de las primeras veces en que aparece la imagen es en octubre de 2010, en el portal TechEBlog, que se define como "un sitio web de noticias y medios de comunicación", aunque en ese caso la orientación de la fotografía es horizontal. "La NASA captura imágenes de un eclipse solar parcial desde el espacio", titula la noticia (aquí here ).

En 2012 el portal de noticias español El Ideal tomó la fotografía para acompañar una información sobre uno de esos fenómenos observado el 20 de mayo de aquel año desde el este de Asia hasta el oeste de Norteamérica (aquí here ).

La imagen aparece también en un tuit que en 2017 aseguró que se trataba de una vista de un eclipse solar desde la Estación Espacial Internacional (aquí here ). El diario El Telégrafo de Ecuador la usó igualmente en agosto de 2017 para anunciar que uno de esos fenómenos iba a verse el día 21 de aquel mes desde el país sudamericano (aquí here ).

Sin embargo, el 20 de marzo de 2015, el diario británico Express y el portal de informaciones de tecnología español Genbeta ya habían descubierto la trampa. "Esta sorprendente imagen ‘tomada’ desde la Estación Espacial Internacional ha llevado a Twitter al colapso. Solo tiene un problema: es falsa", aseguró entonces el periódico del Reino Unido (aquí here ) . Express detalla que se trata de una imagen generada por computadora, obra de un miembro de la comunidad artística digital DevianArt, realizada con un programa denominado Terragen 2 (aquí here ).

Terragen es un programa que permite crear animaciones realistas y generar paisajes editados (aquí here ). El autor de esa pieza, que se autoidentifica como "A4size” en la entrada de DevianArt, incluyó un enlace a la imagen que dijo haber usado de fondo (aquí here y aquí here ).

Genbeta corroboró esta teoría. "Se trata de un retoque fotográfico publicado en DeviantArt hace ya años por @A4sizeCG. Desde ahí podemos ver el proceso de creación que demuestra el fake: se ha utilizado el software Terragen 2 para renderizar paisajes tridimensionales, y un fondo de la Vía Láctea añadido a la imagen para añadirle más belleza (aunque surrealista) a la ‘foto’", explicó (aquí here ).

Falso. Imagen espacial de eclipse solar fue generada por computadora y es antigua, no una foto reciente tomada desde la Estación Espacial Internacional.

