Fact check: El ejército de EEUU no ha incautado servidores electorales de Dominion Voting

Un video visto más de 106,000 veces en Facebook alega falsamente que el ejército de Estados Unidos confiscó los servidores de Dominion Voting. Un portavoz del ejército estadounidense confirmó a Reuters que “esas declaraciones son falsas”.

“Última hora señores, los militares de Estados Unidos acaban de confiscar los servidores de este sistema que se usó para para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el sistema de Dominion Votings. Lo han confiscado, lo van a revisar, y van a encontrar allí muchas pruebas.”, dice el presentador al inicio del video.

El video parece haber sido realizado por Jota Pe Hernández ( here ) y fue publicado en su canal de YouTube el 22 de noviembre ( youtu.be/TVfaNjLFito ). Al momento de publicación de este artículo, el video tiene más de 322,897 visualizaciones en esta plataforma.

El 23 de noviembre, el video fue publicado por la página M2live.tv en Facebook con la descripción “Militares confirman victoria de Trump!” ; la publicación compartida más de 2,636 veces puede verse aquí here (versión archivada archive.vn/rWRKW )

Un portavoz del ejército de Estados Unidos dijo a Reuters por correo electrónico que “esas declaraciones son falsas”.

En su sitio web ( www.dominionvoting.com/ ) Dominion Voting clarificó que “no ha habido ‘redadas’ de servidores de Dominion por parte del ejército de los EE. UU. u otros”, además la compañía añadió que Dominion no tiene servidores en Alemania.

Como evidencia, el presentador hace referencia a una entrevista de Sidney Powell, una abogada que ha hecho repetidamente afirmaciones sin pruebas, sobre supuesto fraude electoral, y de la cual el equipo legal del presidente Donald Trump se ha distanciado. ( here )

Sin embargo, en dicha entrevista, Powell hace esa falsa acusación sobre la compañía de votación electrónica Scytl. Powell dice: “los servidores de Scytl en Alemania fueron confiscados el otro día. Escuché que fueron nuestras fuerzas las que obtuvieron esos servidores” youtu.be/W3wJxBT_DRI?t=313 . Reuters desmintió esta declaración here .

OTRAS DECLARACIONES FALSAS

Alrededor del minuto 1:16 ( youtu.be/TVfaNjLFito?t=76 ), el presentador alega que el abogado Lin Wood declaró que los servidores incautados indicaron que “en votos reales, el presidente Trump ganó la elección por 410 votos electorales”.

Wood hizo esta declaración en una entrevista el 20 de noviembre ( youtu.be/Pjir_dHJAxE?t=550 ), refiriéndose a Scytl, no a Dominon Votings. Sin embargo, ya que no hubo ninguna redada de servidores en Alemania, como alega Wood, esta declaración también es falsa.

Joe Biden ganó la elección con 306 votos del Colegio Electoral – muchos más de los 270 requeridos – frente a los 232 votos de Trump. Los electores están programados para reunirse el 14 de diciembre para formalizar el resultado. Biden también lidera a Trump por más de 6 millones en el recuento de votos populares. ( here ).

Alrededor del minuto 2:03 ( youtu.be/TVfaNjLFito?t=121 ), el presentador hace referencia a una supuesta declaración de Trey Trainor, presidente de la Comisión Federal de Estados Unidos (FEC).

El presentador asegura que Trainor dijo que “pusieron a votar hasta los muertos” (una acusación que ha sido clarificada por múltiples medios here , here , here ) y que “se va a demostrar el increíble fraude y la mentira caerá”. En pantalla, el video muestra un segmento de una entrevista de Treinor con Newsmax ( here , here )

Reuters no encontró evidencia de las supuestas declaraciones mencionadas en este video. Durante la entrevista con Newsmax, Trainor dijo “creer que hubo fraude electoral” en las elecciones de Estados Unidos ( here ). USA Today hizo una verificación sobre estas declaraciones y encontró que los comentarios de Trainor contienen “inexactitudes fácticas, repitiendo acusaciones falsas de fraude electoral que se han presentado sin pruebas” ( here )

Este video alimenta la narrativa infundada de que hubo un fraude electoral en las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre ( here ). Oficiales de seguridad electoral de este país han dicho que la elección fue "la más segura en la historia de Estados Unidos" ( here ) y que "no hay evidencia de que los sistemas de votación hayan eliminado o perdido las boletas" ( here ).

VEREDICTO

Falso. El ejército de EEUU no ha incautado servidores electorales de Dominion Voting. Un video con esta falsa declaración incluye otras acusaciones que han sido refutadas.

