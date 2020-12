Fact check: Un video informa de los falsos arrestos de Obama, Biden y la directora de la CIA por un infundado complot internacional contra Trump

Más de 870.000 personas han visto un video subido a YouTube que informa de la detención del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y de la directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Gina Haspel, así como del arresto domiciliario del exvicepresidente y ganador de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Joe Biden. La publicación sitúa a los tres como confabuladores de una trama internacional en la que estarían implicados China, Rusia, Alemania y España. Tanto las detenciones como la teoría conspirativa son falsas.

Reuters Fact Check. REUTERS

“Capturan a Barack Obama, al señor Frauden (Biden) y a la directora de la CIA (Haspel), que se encontraba en Alemania cuidando la granja de servidores que ejecutaron el fraude en Estados Unidos”, comienza a explicar una mujer en el video, de casi un cuarto de hora de duración y que ha recibido cerca de 70.000 “me gusta”. La presentadora del falso reporte afirma que entre los cargos contra los “detenidos” están los de “espionaje a través de China” y “fraude electoral”.

Además, señala que tuvo acceso a esa información a través de "fuentes alternativas", al tratarse de "una noticia que no van a encontrar en los grandes medios de intoxicación" (aquí here ).

A continuación se aportan los elementos para desmentir las afirmaciones del video, muchas de las cuales ya habían sido desenmascaradas por Reuters anteriormente.

OBAMA NUNCA FUE DETENIDO POR ESPIONAJE

Una de las afirmaciones de la presentadora (en el minuto 2:51 del video) es que el expresidente Obama (2008-2016) fue arrestado el 28 de noviembre por participar en una confabulación “con fuerzas extranjeras, principalmente con el Partido Comunista de China y Rusia”.

La información, refutada por Reuters dos días después (aquí here ), fue difundida originalmente por Conservativebeaver.com, una página web que se define como un portal de noticias conservador canadiense (aquí here ) y que el 30 de noviembre difundió la noticia falsa de que el exprimer ministro británico Tony Blair había sido acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra por la invasión de Irak en 2003 (aquí here ), desmentida igualmente por Reuters (aquí here ).

Según el video, la aprehensión del demócrata Barack Obama fue anunciada por el fiscal de Estados Unidos para el distrito de Hawai, Kenji M. Price, por el director adjunto de la división de contrainteligencia de la agencia federal de investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Alan E. Kohler Jr., y por el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Honolulu, Elis Miranda.

Una búsqueda en Google sobre el asunto lleva a un comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre la detención de Alexander Yuk Ching Ma, un exoficial de la CIA, el 14 de agosto, anunciada por esos tres cargos. No hay ninguna mención a Obama en el documento (aquí here ).

Joe Biden no usa una bota para esconder una tobillera electrónica, sino por una fractura

Otra de las denuncias falsas del video, visible en el minuto 4:05, se refiere al uso que ha tenido que hacer de una bota protectora en un pie el también demócrata Joe Biden desde el fin de semana. Según la presentadora de la información, el ganador de los comicios del 3 de noviembre utilizaría esa protección para cubrir una tobillera electrónica.

Como informó Reuters el domingo 29 de noviembre, Biden, de 78 años, sufrió una fisura en un pie mientras jugaba con uno de sus perros (aquí here ).

Los principales medios de todo el mundo ofrecieron esa versión (aquí here , aquí here , aquí here , aquí here , aquí here y aquí here ).

Incluso el actual presidente estadounidense, Donald Trump, derrotado por Biden en los comicios, le deseo una rápida recuperación a su rival con un "Que te pongas bien pronto" en un mensaje publicado en la red social Twitter (aquí here ).

Reuters desmintió esa afirmación también (aquí here).

LA DIRECTORA DE LA CIA NO HA SIDO APREHENDIDA NI HERIDA EN ALEMANIA

“El sábado después de las elecciones, la directora de la CIA, Gina Haspel, fue capturada y detenida bajo cargos de fraude electoral. Fue herida por las fuerzas de operación especial que allanaron un sitio de una granja de servidores de la CIA en Fráncfort, Alemania. Desafortunadamente, cinco soldados amigos, cinco soldados estadounidenses, y uno de los mercenarios de la CIA, murieron en el tiroteo”, dice la conductora del video en el minuto 7:18.

La portavoz de la CIA, Nicole de Haay, desmintió categóricamente esa información en un correo electrónico, en respuesta a una consulta de Reuters: "Bueno (…) esta es la consulta más absurda que he abordado jamás, pero me complace decirles que la directora Haspel está viva y bien, y en la oficina" (aquí here ).

INFORMACIÓN FALSA SOBRE SISTEMA DE VOTACIÓN DOMINION

Otro de las denuncias infundadas del video, que puede consultarse en el minuto 7:47, es que el sistema de votación Dominion está ligado a Venezuela, que cambió los votos electorales en Virginia y que fue objeto de una redada del ejército de Estados Unidos en Alemania.

“Se dice que Haspel se encontraba evidentemente en Fráncfort para proteger los datos de los servidores que incriminaría a los líderes del estado profundo como Obama o el señor Frauden (Biden)”, apunta la mujer.

“La redada militar capturó los servidores de votación de Dominion, que se descubrió habían cambiado los votos del gran titán patriota (Trump) al señor Frauden desde sus ubicaciones en Alemania, Canadá y España. Las incursiones simultáneas tuvieron lugar en Toronto, sede de Dominion Voting System, y Barcelona, España, otra sede de servidores por sus siglas SCYTL de la CIA, utilizadas para cambiar votos en el fraude electoral”, agrega.

El software usado por Dominion, según el video, está ligado con uno empleado por el expresidente venezolano Hugo Chávez en unas elecciones de en 2002 y 2004, supuestamente de la misma empresa y que manejaba un “algoritmo de cambio de votos” que permitió al mandatario sudamericano “amañar” aquello comicios.

Todas estas últimas informaciones, difundidas en días pasados, fueron refutadas por Reuters (aquí here )

VEREDICTO

Falso. Son falsas las afirmaciones de que de Barack Obama, Joe Biden y la directora de la CIA fueron arrestados por supuestos cargos de fraude electoral en una conspiración multinacional, como denuncia el video.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos en redes sociales aquí