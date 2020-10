Fact check: Cuenta apócrifa del presidente de Cuba muestra falso mensaje de respaldo a Biden

Una publicación en redes sociales desde una cuenta atribuida al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pide el voto por el candidato demócrata a la elección presidencial del 3 de noviembre en Estados Unidos, Joe Biden. El mensaje, subido a Facebook el 21 de octubre, ha generado decenas de comentarios a favor y en contra del texto y de su autor. Sin embargo, la cuenta es apócrifa y el texto es falso.

Acompañada de una foto del fallecido líder cubano Fidel Castro, la publicación reza: "Nuestra juventud tiene delante una misión histórica que se va más allá de las estrechas fronteras de nuestra pequeña patria, nuestra juventud tiene una misión en todo ese mundo subdesarrollado, en todo ese mundo que lucha contra el imperialismo, Contra el colonialismo. Voten por Nuestros Hermanos de la Patria Joe Biden y Kamala Harris por el Bien de Nuestro País y Nuestra Revolución. Somos Cuba, Somos Cubanos, Somos Continuidad, Somos Revolución, Somos Fidel !!!!!!" (Aquí here ).

Aunque la cuenta no parece ser oficial y no trae el símbolo azul de las cuentas verificadas, el mensaje generó algunos comentarios encendidos: “¿Qué haces tú metiéndote en política de otro país? ¿Eso no es injerencia?”; “Pidiendo LIMOSNA!!! Con un país que han llevado a la miseria, tiene que pedirle al Imperio que le saque las castañas del fuego... Son incapaces de hacer a Cuba próspera usted y su Partido Comunista. ¡Ahí está la evidencia!”; “Todo aquel que vivió el comunismo en Cuba sabe lo que es eso, todavía hay algunos que tienen los ojos cerrados”. En respuesta, otros usuarios lanzaron consignas a favor de Donald Trump o pusieron imágenes del candidato republicano en actitud victoriosa.

El actual gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, tiene una cuenta oficial en Twitter con 381.500 seguidores y un link a la página de la Presidencia de Cuba ( www.presidencia.gob.cu/es/ ) aquí twitter.com/DiazCanelB . En ese perfil, que cuenta con la marca azul que la acredita como una cuenta oficial, el mandatario caribeño se pronuncia sobre asuntos de política internacional y en los últimos días ha celebrado el triunfo del sí en el referéndum celebrado en Chile para cambiar la constitución, que data de los tiempos del dictador Augusto Pinochet aquí here , o para anunciar que sostuvo una conversación telefónica con el expresidente de Bolivia Evo Morales para felicitarlo por el triunfo de su partido, el Movimiento al Socialismo, en las últimas elecciones en el país andino aquí here .

Sin embargo, Díaz-Canel no tiene ninguna cuenta oficial en Facebook, donde por el contrario abundan perfiles con su nombre (aquí here ) . Ninguno de ellos tiene la marca azul. Tampoco el de la publicación analizada, que muestra mal escrito su apellido (Díaz Canel sin guión) y presenta un retrato suyo con un filtro de burbuja rosada y una foto de fondo posando con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. La cuenta, que tiene 5.982 seguidores, indica que su dueño es de La Habana pero no aporta ninguna otra información ni ningún link a la presidencia cubana o a cualquier otra institución gubernamental de la isla aquí here .

Entre las publicaciones de esa cuenta hay otras en la que el falso Díaz-Canel lanza vivas a Biden: "Apoyamos a Joe Biden por el Bien de Cuba, Somos Cubanos, Somos Continuidad, Somos Revolución, Somos Fidel !!!!!!!" aquí here o "Vas bien Joe Biden y el mulato de Oro Barack Obama ganaron el debate anoche contra el Payaso de Donald Trump..." aquí here .

Díaz-Canel no ha expresado públicamente ninguna predilección respecto a los candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses.

VEREDICTO

Falso. Una cuenta del presidente de Cuba que muestra una publicación en apoyo al candidato demócrata a las elecciones estadounidenses, Joe Biden, es apócrifa, al igual que el mensaje.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here