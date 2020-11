Fact check: Un video viral no muestra la quema de votos de Trump

Un video en el que presuntamente se muestra la quema de una bolsa con votos emitidos a favor del presidente de EEUU, Donald Trump, es falso, según han confirmado fuentes oficiales.

Reuters Fact Check. REUTERS

Tras haber sido compartido por el hijo de Trump, Eric Trump (aquí here ), desde un tweet original de una cuenta de Twitter ahora suspendida (aquí here ) , el video se ha propagado por las redes sociales.

Ejemplos del video, que ha sido visto 400.000 veces en Instagram, puede ser visto (aquí here , aquí here y aquí here ).

En el video se ve a un hombre quemando lo que parece ser una bolsa de papeletas de la ciudad de Virginia Beach. El hombre afirma que la bolsa contiene “alrededor de 80” votos por Trump.

Esta afirmación no es cierta. En un comunicado, la ciudad de Virginia Beach confirmó que los papeles del video son votos de muestra, no los oficiales usados en las elecciones ( tinyurl.com/y4g5mp79 ) .

En el comunicado se compara una captura de pantalla de las papeletas de muestra del video con una papeleta oficial, observándose que las de muestra carecen de la marca de código de barras que está presente en todas las oficiales ( tinyurl.com/yxlrxohv ).

Las autoridades en materia de incendios están investigando la quema ilegal, añadió el comunicado.

VEREDICTO

Falso. Las papeletas del video son votos de muestra, no los oficiales usados en las elecciones.

