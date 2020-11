Fact check: En Wisconsin no hubo más votos que personas registradas

Los usuarios de redes sociales han estado compartiendo una captura de pantalla de Twitter en la que se afirma que en Wisconsin hubo más votos en las elecciones presidenciales de 2020 que el número de personas registradas para votar y sostienen que esto es una prueba de que se produjo un fraude electoral. Esta afirmación es falsa ya que la cifra mostrada de votantes registrados estaba desactualizada.

Los ejemplos se pueden ver aquí here y aquí here .

Muchos de los que hacen esta afirmación incluyen una captura de pantalla de un tweet ahora borrado de un usuario llamado Mike Coudrey en el que se lee “ÚLTIMA HORA: Wisconsin tiene más votos que gente registrada para votar. Número total de votantes registrados: 3.129.000. Número total de votos emitidos: 3.239.920. Esto es una prueba directa de fraude”. (archivado aquí archivo.is/us8Os )

La Comisión Electoral de Wisconsin ofrece datos estadísticos de registro de votantes en su sitio web elections.wi.gov/node/7220 (archivado aquí archive.vn/PXAD8 ). El número total de votantes registrados en el estado el 1 de noviembre de 2020 a las 7 de la mañana era de 3.684.726.

Reid Magney, Responsable de Información Pública de la Comisión Electoral de Wisconsin, dijo a Reuters por teléfono que la afirmación es “pura desinformación” y confirmó que el número de votantes registrados era de 3.684.726.

Aunque la participación exacta de los votantes en el estado aún no ha sido calculada en el momento de publicación de este artículo, Magney explicó que la participación de los votantes en Wisconsin en las elecciones presidenciales de 2020 fue significativamente más alta que en las convocatorias anteriores (las estadísticas de participación de votantes para 2012 y 2016 pueden consultarse aquí here ).

La Comisión Electoral de Wisconsin informó en su sitio web el 2 de noviembre de 2020 a las 7:30 a.m. que de los 2.061.040 votos en ausencia enviadas a los votantes, retornaron más del 90 por ciento (visible en los números totales del documento de Excel sobre cifras por condados, aquí elections.wi.gov/node/7222 ).

La Radio Pública de Wisconsin (WPR, por sus siglas en inglés) informó que la alta participación se debió en gran medida a los votos por correo y a las cifras de votación anticipada ( aquí here ).

La agencia de noticias Associated Press informó de que la pandemia hizo que más de 1,9 millones de ciudadanos estadounidenses votaran por correo o en persona antes de la convocatoria del 3 de noviembre, lo que dio lugar a una participación anticipada significativamente mayor en comparación con la de las elecciones anteriores ( aquí here ).

Wisconsin permite el registro de votantes el mismo día de la convocatoria electoral, lo que podría significar que la cifra de votantes registrados para el día de las elecciones podría ser superior a 3.684.726 ( aquí here ) . Magney dijo que la cifra total aún no había sido calculada.

Diversas organizaciones de noticias han informado sobre la alta participación en Wisconsin en las elecciones de 2020, incluyendo el New York Times aquí here , The Guardian aquí here y un periódico estudiantil local The Daily Cardinal aquí here .

La emisora de radio NPR explicó en un artículo del 30 de octubre que los recientes aumentos en los casos de coronavirus, las tensiones raciales, las bancarrotas en el sector agrario y otros asuntos que afectan al estado de Wisconsin podrían haber motivado una participación de votantes mayor que la usual ( aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Wisconsin tuvo una participación récord en las elecciones de 2020, pero el número de votos no fue mayor que el número de votantes registrados.

Este artículo fue realizado por el equipo de verificación de hechos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de hechos aquí www.reuters.com/fact-check .