Declaración parcialmente falsa: "Cada año electoral tiene una enfermedad”

Una declaración en redes sociales afirma que “cada año electoral” ha tenido en el pasado un brote importante de alguna enfermedad.

La afirmación menciona las enfermedades SARS, gripe aviaria, gripe porcina, MERS, Ebola, Zika y el coronavirus, en asociación con los años 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020 (supuestamente indicando años de elecciones en Estados Unidos y algunos de comicios de medio período).

La afirmación fecha engañosamente estos brotes de enfermedades notorias para que coincidan con los años electorales. Vale la pena señalar que no especifica si esto se refiere al año con el mayor número de casos, cuándo comenzó el brote o cuándo fue declarado emergencia de salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La publicación dice específicamente: “Cada año de elecciones tiene una enfermedad”

“SARS 2004, GRIPE AVIARIA 2008, PORCINA 2010, MERS 2012, EBOLA 2014, ZIKA 2016, EBOLA 2018, CORONA 2020

Reuters investigó las fechas de los brotes de cada una de las enfermedades mencionadas para determinar la precisión de la declaración:

“SARS, 2004”

La epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por su sigla en inglés) no se desarrolló ni alcanzó su punto máximo en 2004. Según la OMS, el brote ocurrió entre 2002 y 2003, afectando a 26 países y causando más de 8.000 casos en 2003. El primer caso se registró en el sur China el 16 de noviembre de 2002. (Más información sobre el SARS here ).

En abril de 2004, el gobierno chino confirmó 8 posibles casos de SARS en China ( here ). No se han reportado casos de SARS desde 2004, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. ( here )

“GRIPE AVIARIA”

Si bien no está claro a qué cepa de influenza aviar se refiere la aseveración, la más conocida, Influenza H5N1, no se remonta a 2008. Según la OMS, los primeros casos de esta cepa se registraron en 1997 en Hong Kong, luego en 2003 en China. La OMS ha contado y presentado los casos desde 2003 en adelante en un documento visible here . El año más mortal fue 2006, con 115 casos y 79 muertes. Solo se registraron 44 casos y 33 muertes en 2008.

“GRIPE PORCINA 2010”

La gripe porcina, causada por el virus de la influenza H1N1, se desarrolló como una pandemia entre 2009 y 2010. La nueva influenza surgió en abril de 2009 en México y Estados Unidos. El 11 de junio de 2009, la OMS declaró que la influenza era una pandemia. El período post pandémico se declaró el 10 de agosto de 2010 ( here ). (Vea el informe de Reuters sobre la gripe porcina here )

“MERS, 2012”

Es cierto que el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS, por su sigla en inglés) surgió por primera vez en 2012, en Arabia Saudita. Sin embargo, la mayor cantidad de casos se registraron en 2014 y 2015 (ver infografía de la OMS here ). Según la OMS, a fines de noviembre de 2019 había un total de 2.494 casos confirmados por laboratorio y 858 muertes.

“EBOLA, 2014 Y 2018”

El virus del Ébola (EVD) apareció por primera vez en 1976, pero es cierto que el mayor brote se registró desde 2014 hasta 2016 en África occidental, matando al menos a 11.300 personas e infectando a 28.616 ( here ). La epidemia comenzó en el este de Guinea en diciembre de 2013 y se extendió por Liberia y Sierra Leona. El segundo brote de ébola más grande del mundo comenzó en 2018 en la República Democrática del Congo. Según la OMS, hubo un total de 3.444 casos y 2.264 muertes al 3 de marzo de 2020 ( here ). (Vea más sobre el brote de Ébola 2017 here ).

“ZIKA, 2016”

La OMS declaró el Zika una emergencia de salud pública el 1 de febrero de 2016, pero el brote comenzó en Brasil en 2015. En 2007 y entre 2013 y 2014, también hubo dos brotes de Zika relevantes que no se mencionan en la afirmación, como en Micronesia y Oceanía. Reuters tiene una línea de tiempo sobre el brote de Zika visible here .

“CORONA, 2020”

El primer caso del nuevo Coronavirus (COVID-19), al que la afirmación se refiere como "Corona", se informó por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró la epidemia de coronavirus en China constituía una emergencia de salud pública de interés internacional ( here ). Según la OMS, hubo 90.870 casos confirmados para el 3 de marzo de 2020 (ver el informe COVID-19 de la OMS here )

La afirmación de que “cada año electoral tiene una enfermedad”, junto con la lista dada, es parcialmente falsa. Si bien es cierto que algunos de los principales brotes de enfermedades se desarrollaron durante los años presentados, esta afirmación sugiere engañosamente una conexión entre los brotes de enfermedades o picos y los años enumerados.

Afirmar que las pandemias o los brotes de virus pueden planificarse o cronometrarse no tiene una base científica. Los científicos han estado trabajando con datos y pruebas virales para ayudar a predecir los brotes (vea here , here here , y here ), pero cualquier conexión con los años electorales es una coincidencia, y muchos años que no han visto elecciones en Estados Unidos sí han registrado desarrollos relacionados con enfermedades globales.

VEREDICTO

Parcialmente falso: las enfermedades enumeradas en esta afirmación no se pueden vincular todas específicamente a los años presentados y no hay evidencia de un patrón entre brotes de enfermedades y años electorales.

