Fact check: El programa “The Ellen DeGeneres Show” no ha sido cancelado

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo contenidos en internet que aseguran que el programa “The Ellen DeGeneres Show” ha sido cancelado. Esto no es cierto.

Pueden verse ejemplos here y here .

Una publicación afirma: “Ella canceló su programa, ¿no me creen aún? ¡Googleen ‘The Ellen Show’ y miren la fecha del último episodio emitido! Está bajo arresto domiciliario, no está ‘quedándose en casa para protegerse del covid’ … no puede salir o al menos tiene una hora para volver a casa” here .

Las publicaciones muestran un pantallazo de Google que incluye información sobre la “fecha del episodio final” del programa el 26 de junio de 2020. Esto es falso. Se han emitido más episodios desde entonces. ( here )

Telepictures, una subsidiaria de Warner Bros Television, confirmó por correo electrónico a Reuters que estas afirmaciones son falsas. Un comunicado confirma que el programa durará hasta 2022 ( here ).

Estas afirmaciones parecen estar relacionadas con la teoría de la conspiración que asegura que DeGeneres está bajo arresto domiciliario por tráfico sexual infantil. El equipo de Reuters Fact Check ya había desmentido acusaciones de que DeGeneres fue vista llevando una tobillera electrónica (here).

VEREDICTO

Falso. El programa “The Ellen DeGeneres Show” no ha sido cancelado.

Este artículo fue realizado por el equipo de Fact Check de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here